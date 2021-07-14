【各友國行@iM網欄】海角藝遙･布列塔尼大區(Brittany)

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騰訊阿里傳計劃 互相開放生態系統
法國給人的印象總是不太單調，而鄉間小鎮比大城市更有意思！
車子從巴黎開往布列塔尼大區，進入首府雷恩(Rennes)時，
坎貝爾(Quimper)
小明登甫到步就遇上難題…… 英語導遊失約了! 幸好當地一家中餐廳的老闆充當我們的嚮導，
轉往參觀一間十七世紀的陶器工廠(名字倒記不起了)，
在Grand Marché市場轉了一圈，四周的人都不太會說英語，
洛里昂 (Lorient) 的過路瞥見
小鎮從港口中展開，四處滿是十七世紀雪白色的房子，
阿旺橋(Pont Aven)的高更藝術氛圍
這裡是1886年著名藝術家高更(Paul Gauguin)投入藝術創作之地，
[明登小推: Chez Jacky 海鮮餐廳
有著寧靜的漁灣環境，海鮮生蠔新鮮程度不亞於法國阿卡雄
作者_明登（歐明）簡介：
吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘
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撰文 : 明登（歐明）
欄名 : 各友國行