【各友國行@iM網欄】海角藝遙･布列塔尼大區(Brittany)

法國給人的印象總是不太單調，而鄉間小鎮比大城市更有意思！

▲ 布列塔尼木條屋

車子從巴黎開往布列塔尼大區，進入首府雷恩(Rennes)時， 就像穿越了時光隧道， 古典的老城氛圍恍如置身中世紀布列塔尼公國， 吃過午餐後再繼續行進，沿路兩旁一望無際的莊稼地， 遠處則山青疊翠，香甜的清風從車窗外撲鼻而來; 良久進入了法國西陲的角落——布列塔尼半島。

坎貝爾(Quimper)

小明登甫到步就遇上難題…… 英語導遊失約了! 幸好當地一家中餐廳的老闆充當我們的嚮導， 雖然這傢伙外表有點冰冷， 但他放棄了自己每周唯一一天假期來陪伴，內心直是感激不已！沿著Rue Kéréon石板街開始踱步， 細賞布列塔尼式小木條房屋的鮮艷顏色外牆， 聽說區政府規定傳統古老木條屋是不可以改作旅館或酒吧用途， 故這些十四世紀遺留下的古民房才得以完整保存。

轉往參觀一間十七世紀的陶器工廠(名字倒記不起了)， 幾千年以來法國西部都一直是陶器製作基地; 陶工在陶器上繪上布列塔尼農風色彩的圖案， 精細的手工藝簡直無可挑剔， 而法國鄉村家庭普遍使用這些陶器作為室內飾物。

在Grand Marché市場轉了一圈，四周的人都不太會說英語， 看著大家嘰哩咕嚕，商販忙著叫賣，幾個主婦埋頭苦幹地尋寶， 老板和我則在咖啡店呆看街弄上的一切幸福生活點滴……

▲ 坎貝爾(Quimper)

▲ 坎貝爾(Quimper)

洛里昂 (Lorient) 的過路瞥見

小鎮從港口中展開，四處滿是十七世紀雪白色的房子， 景觀令我十分中意; 坐在小咖啡館外呷著咖啡，享受著和絢的陽光， 就像一下子將背負著的行李卸下一樣，心情暢快無比……

▲ 洛里昂(Lorient)

阿旺橋(Pont Aven)的高更藝術氛圍

這裡是1886年著名藝術家高更(Paul Gauguin)投入藝術創作之地， 在原始田野和濱海小鎮的環境下創作出的作品被稱為「阿旺橋畫派」 。參觀了阿旺橋博物館(Musée de Pont-Aven)，它凝練畫家之城百年風貌， 展品也令人留下了無限遐想;小明登沿著阿旺小河拍過不停， 在仲夏黃昏光影下，鏡頭內譜寫著藝術小鎮的優美華章！

▲ 阿旺橋 (Pont Aven)

▲ 阿旺橋 (Pont Aven)

▲ 迪南(Dinan)

▲ 聖馬洛(St Malo)

[明登小推: Chez Jacky 海鮮餐廳

▲ Chez Jacky restaurant

有著寧靜的漁灣環境，海鮮生蠔新鮮程度不亞於法國阿卡雄 ]

作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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