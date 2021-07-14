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【蘋果AAPL】蘋果據報要求今年新iPhone增產兩成

股市 10:40 2021/07/14

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【蘋果AAPL】蘋果據報要求今年新iPhone增產兩成

《彭博》引述消息人士報道，蘋果（美：AAPL）已要求供應商今年生產多達9,000萬部下一代iPhone，較2020年iPhone出貨量大幅增加。蘋果發布新iPhone至年底這段期間，近年出貨量一直維持在7,500萬部的穩定水平，意味增產幅度達兩成。

報道又指，蘋果上調2021年預測表明，蘋果預計這部自新冠疫苗接種計劃開展以來，首次發布的新iPhone將釋放額外需求。下一款iPhone將是蘋果推出的第二款5G手機，可能亦會推動用戶升級換機。

新iPhone預計如傳統一樣，將於9月發布，比去年發布時間10月稍早，主要因為供應鏈回復正常。據悉，今年的新版iPhone將比去年的iPhone 12更具增量性，強調處理器、攝像頭和顯示器的改進。蘋果計劃對現時所有機型進行更新，包括5.4英吋和6.1英吋常規版本以及6.1英吋和6.7英吋Pro型號。

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編輯：吳敏芳

 

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 5G iPhone

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