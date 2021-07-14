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【新股IPO】醫脈通2192追揸沽攻略、券商料有五成升幅　百得利6909或有驚喜

新股IPO 12:30 2021/07/14

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醫脈通2192追揸沽攻略、券商料有五成升幅　百得利6909或有驚喜

中國最大的在線專業醫師醫脈通 （新上市編號：02192） 明日掛牌，今日會有暗盤。互聯網健康產業成為近年熱門產業，有券商預計，醫脈通受市場歡迎，國際配售結果反映不錯，預計今日暗盤能有五成升幅。

醫脈通2192共62萬人認購，一手中籤率5%，分配結果看【下一頁】

百得利6909超額認購近43倍，一手中籤率18%，詳看【下一頁】

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信誠證券聯席董事張智威表示，醫脈通是本期新股熱潮中，最受歡迎的一隻，公司業務增長空間亦大。公開發售部分「分貨比較少」，即時乙組頭亦僅得兩至三手，因此預計今日暗盤會有不錯的升幅，預期升幅獲達五成或以上。

他建議，中籤的投資者可以考慮在五成或以上沽出，若股價升幅僅得一至兩成升幅，「未有貨」的投資者可以考慮入場。

另外，同日上市的豪車經銷商百得利控股 （新上市編號：06909） 今日亦有暗盤。張智威表示，該股市值相對其他汽車經銷商平，市值亦較小，有機會「有驚喜」，預計暗盤會有兩至三成的升幅。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

 

港股 百得利控股（06909） 醫脈通（02192） 配售 IPO

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