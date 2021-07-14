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【跟錢家學理財@iM網欄】保障將來 選擇適合你的醫療保險

名人薈萃 19:16 2021/07/14

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健康的身體可以讓你有能力追求夢想，若一旦患病需要治療，個人財務將受影響。而保險產品則可以助你管理這些方面的風險，減輕財政壓力，保障將來。

然而根據投委會早前對1,000名香港成年人進行的調查，只有47%受訪者有購買個人醫療保險，而在無持有個人醫保的受訪者當中，有26%表示因為產品複雜，不懂得如何作出選擇，而有21%是因為沒有考慮過自己對醫保的需求。

勿單靠公司醫保險

在年輕、健康狀況良好時投保，保費較低，亦可以及早啟動安全網保障自己。部份在職人士選擇只倚賴就職公司提供的團體醫療保險服務以節省個人保險支出，但要清楚了解團體保險的範圍是否符合自己的需要。

沒有個人的醫保，若自己需要的醫療開支項目並非團體保障範圍，及轉工期間的潛在醫療開支，就要自費處理，隨時得不償失。

貨比三家詳研醫保性價比

要選擇適合自己的醫保，首先應考慮自己的保障需要，參考數家保險公司的建議書及產品銷售資料作出比較。主要比較的項目包括﹕

1. 基本計劃和額外醫保的保障項目和賠償限額，以了解是否合乎自己期望的需要和金額；

2. 一般醫保計劃都會列明一些不保事項，例如預防性治療、先天性疾病、投保前已知病症等。如果你認為需要的保障並不納入該保單的保障範圍內，就可以剔除考慮之列；

3. 保單的一般疾病或個別疾病的等候期。完成投保手續後，若在等候期期間患上疾病，一般不能索償。大部份保單等候期為保單生效起計30天，針對個別疾病，等候期或延長至6個月至一年不等。等候期愈短，對投保人保障愈大；

4. 賠償計算方法，留意保險公司的賠償是以「每宗傷病」還是「每宗手術」進行計算。假如你不幸因為同一傷病而進行多過一次的手術，如果第一次手術的賠款已達上限，則第二次手術或不獲賠償。如果你希望能保障一些長期疾病，建議可以考慮以「每宗手術」作為計算賠償的保單；

5. 索償服務安排，例如會有保險職員跟進安排，抑或需要自己親自索償。

找到適合的醫保產品，投保前亦要向保險顧問清楚了解保單條文及保障範圍，並如實申報病歷。

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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