  • 31°C
香港時間 : 2021714日 (三) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小老闆生意經@iM網欄】買奢侈品可保值？ 時下新派另類投資法

名人薈萃 19:15 2021/07/14

分享：

 

今時今日，覺得買名牌手袋、手錶是敗家、買心頭好而已？完全不能保值？這種想法真是大錯特錯。看看香奈兒(Chanel)、愛馬仕(Hermès)等品牌的手袋，再看看勞力士(Rolex)、柏德菲臘(Patek Philippe)的手錶，就知道這些奢侈品的保值程度可以相當之驚人。

 

消費市場流行博傻遊戲

 

奢侈品的價格之所以可以在二手市場大幅上升，其實都是金融市場上「博傻遊戲」的一種。博傻遊戲一般形容在股市上升的時候，不少投資者在股價高位買入股票，並想要在更高的價位賣出獲利。這種入市操作就好像傻瓜之間的博弈般，明明知道其投資產品的價格已被高估，還要買入，只是希望會有更「傻」的人以更高價接手的市場心理及行為。

 

然而，把這個理論套用在奢侈品市場上都是一樣，只要有需求、有人認同其價值，即使其產品價格在二手市場已翻逾數倍，仍然會有人買，不會怕高位接火棒。正所謂千金難買心頭好，有些奢侈品即使你有再多的錢，貨源稀有的情況下，在一手市場依然買不到，所以不少人會情願以更高的價格在二手市場買下心頭好。

 

即使不是奢侈品，消費品近年在市場上亦掀起炒風，就好像一些限量款的球鞋、名設計師設計的模型、科技產品等等，原本價值數千元，都可以在二手市場炒作翻倍，甚至數萬元不等。至於消費品的保值程度是否跟有手工、有設計、有品牌的奢侈品一樣，就真的見人見智，不排除只是一陣過眼雲煙的炒風而已。

 

供不應求造就價格上升

 

如果想多了解奢侈品的受歡迎程度，看看LVMH(OTC：LVMUY)過去十年的業績及股價升幅其實都可略知一二。再看看香奈兒(Chanel)、愛馬仕(Hermès)的經典手袋款過去10年間的漲價程度，便發現買包包可以買到有錢賺其實一點都不難。話雖如此，都要視乎款式、品牌、設計而言。由於疫情影響到全球奢侈品的生產進度，不少國際品牌的手袋或是鐘錶的產量大幅減少，造成奢侈品市場上供不應求的局面。

 

簡單來說，如果你可以walk in到一間名牌專門店買到一些經典款，或是貨源少但需求量大的手袋或是鐘錶，相信轉手就能賺錢。現今世代，買包包、儲名錶不一定是闊太、富豪的福利，此已逐漸演變成為時下新一代的資產增值方法，不少人更會視此為新派的另類投資方式。

 

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

最新專欄文章 更多

【小老闆生意經@iM網欄】加強商店競爭力 商店建立會員制的利與弊
2021/07/07
【小老闆生意經@iM網欄】加強商店競爭力 商店建立會員制的利與弊
【小老闆生意經@iM網欄】IP熱潮崛起 創造市場無限商機
2021/06/16
【小老闆生意經@iM網欄】IP熱潮崛起 創造市場無限商機
【小老闆生意經@iM網欄】直銷為創業提供出路？ 提防陷入傳銷騙局
2021/06/09
【小老闆生意經@iM網欄】直銷為創業提供出路？ 提防陷入傳銷騙局
【小老闆生意經@iM網欄】破產宗數趨升 莫忽視破產後果及生活影響
2021/05/26
【小老闆生意經@iM網欄】破產宗數趨升 莫忽視破產後果及生活影響
【小老闆生意經@iM網欄】電子支付為全球新趨勢 小商戶亦需加入電子支付生態
2021/05/12
【小老闆生意經@iM網欄】電子支付為全球新趨勢 小商戶亦需加入電子支付生態
手袋 Chanel 勞力士 疫情 投資產品 科技產品 鐘錶 另類投資 設計 二手市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重
【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【樓市熱話】疑因賣平了不服氣 簽臨約後業主十問九不應 買家上網大呻想反擊
【樓市熱話】疑因賣平了不服氣 簽臨約後業主十問九不應 買家上網大呻想反擊