【小老闆生意經@iM網欄】買奢侈品可保值？ 時下新派另類投資法

今時今日，覺得買名牌手袋、手錶是敗家、買心頭好而已？完全不能保值？這種想法真是大錯特錯。看看香奈兒(Chanel)、愛馬仕(Hermès)等品牌的手袋，再看看勞力士(Rolex)、柏德菲臘(Patek Philippe)的手錶，就知道這些奢侈品的保值程度可以相當之驚人。

消費市場流行博傻遊戲

奢侈品的價格之所以可以在二手市場大幅上升，其實都是金融市場上「博傻遊戲」的一種。博傻遊戲一般形容在股市上升的時候，不少投資者在股價高位買入股票，並想要在更高的價位賣出獲利。這種入市操作就好像傻瓜之間的博弈般，明明知道其投資產品的價格已被高估，還要買入，只是希望會有更「傻」的人以更高價接手的市場心理及行為。

然而，把這個理論套用在奢侈品市場上都是一樣，只要有需求、有人認同其價值，即使其產品價格在二手市場已翻逾數倍，仍然會有人買，不會怕高位接火棒。正所謂千金難買心頭好，有些奢侈品即使你有再多的錢，貨源稀有的情況下，在一手市場依然買不到，所以不少人會情願以更高的價格在二手市場買下心頭好。

即使不是奢侈品，消費品近年在市場上亦掀起炒風，就好像一些限量款的球鞋、名設計師設計的模型、科技產品等等，原本價值數千元，都可以在二手市場炒作翻倍，甚至數萬元不等。至於消費品的保值程度是否跟有手工、有設計、有品牌的奢侈品一樣，就真的見人見智，不排除只是一陣過眼雲煙的炒風而已。

供不應求造就價格上升

如果想多了解奢侈品的受歡迎程度，看看LVMH(OTC：LVMUY)過去十年的業績及股價升幅其實都可略知一二。再看看香奈兒(Chanel)、愛馬仕(Hermès)的經典手袋款過去10年間的漲價程度，便發現買包包可以買到有錢賺其實一點都不難。話雖如此，都要視乎款式、品牌、設計而言。由於疫情影響到全球奢侈品的生產進度，不少國際品牌的手袋或是鐘錶的產量大幅減少，造成奢侈品市場上供不應求的局面。

簡單來說，如果你可以walk in到一間名牌專門店買到一些經典款，或是貨源少但需求量大的手袋或是鐘錶，相信轉手就能賺錢。現今世代，買包包、儲名錶不一定是闊太、富豪的福利，此已逐漸演變成為時下新一代的資產增值方法，不少人更會視此為新派的另類投資方式。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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