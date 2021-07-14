【新股IPO】德信服務2215超購兩倍、一手中籤率75%　今早曾指會延遲上市（附分配結果）

▲ 德信服務2215超購兩倍、一手中籤率75% 今早曾指會延遲上市

今早曾發通告指將會延遲上市的德信服務 （02215） ，中午突然公布配發結果。內地物業管理服務公司德信服務最終定價3.06元，為招股價區間2.66至3.44元的中間偏上，最終集資款項淨額6.97億元。一手中籤率75%，抽兩手（2000股）穩中一手。

▼ 點擊圖片放大

德信服務公開發售部分合共獲得21154萬份申請，超額認購2倍；國際配售部分獲得1.31倍認購。

德信服務今早的通告表示，原定不遲於今日刊發招股結果，並於明天（15日）掛牌，董事會指出由於需要更多時間落實上述公告及獲取監管當局批准，故上市時間表將會延期，將在切實可行的情況下盡快向市場提供最新資料。

德信服務全球發售2.5億股，招股價介乎2.66至3.44元，一手（1,000股）入場費3475元，集資最多8.6億元，德信服務獨家保薦人為建銀。

【新股IPO】德信服務2215招股 一手入場費3475元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達 $340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩