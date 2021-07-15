  • 30°C
香港時間 : 2021715日 (四) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】書展開幕運動博覽零食世界琳瑯滿目 四處跑步尋找特式書店感染書展氣氛

名人薈萃 08:26 2021/07/15

分享：

 

闊別逾年的書展開鑼，相信唔少讀者都會計劃這幾天去逛一逛。今年書展繼續有「香港運動消閒博覽」，除了原有的10大主題區外，今屆運動消閒博覽將新設「活絡地帶」和「旅遊．探索」區，介紹多種有效實用的運動舒緩用品和新潮刺激的本地戶外活動，入場人士更可免費體驗多種運動，好動的朋友一定要留意。另外，現場還有新登場的「零食世界」，讓大家接觸來自世界各地過千款的特色零食，真係聽落都吸引。

每年書展都吸引不少書迷進場，相信今年亦不例外。

講起書展，其實香港有不少的特色書店，大家不妨在四圍跑時，跑去發掘這些有心書店，可能你會發掘到不少的寶藏。在此小弟為大家推介，並為大家介紹附近熱門跑點，同步體驗閱讀及跑步的樂趣。

北角森記圖書公司

有數十隻貓是書店的特色，但請緊記去這書店不要只是為了貓，店主亦在店的周圍特別提醒大家。這裡除了有一手新書之外，更有海量的二手書籍，價錢十分相宜，隨時幾本書都只是一百元正，不時會有人在此捐書，因此老闆娘經常通宵執拾書藉，有時晚上九時十時過後，仍然可以享受書香／貓香多一會，是晚上買書的好去處。

地址：北角英皇道193號英皇中心地庫19鋪

Facebook: https://www.facebook.com/samkeebook/

附近熱門跑點：北角碼頭海濱、鰂魚涌柏架山道自然徑

 

只要行落去英皇中心地庫，佈滿一手二手書本的書店就在眼前，很易找。

 

書店內隨處可見貓踪處處，但請不要為了貓而前來，記得要買書呢！

深水埗 — 一拳書館

書店的賣書特色是不打折，但購物滿指定金額，書店就會將書本的折扣轉化成給予本地農夫和生產者的支持，送贈讀者禮品包括本地蔬菜、農作物及美食等，以支持本地的農業。另外，書店亦特別開放空間與街坊同樂，讓區內人隨時上去打書釘或休息。書店不時舉辦不同的特式展覽及新書發佈會，隨時讓你享受一個美好的下午。

地址：深水埗大南街169-171號大南商業大廈3樓

Facebook 網址：https://www.facebook.com/bookpunch/

附近熱門跑點：大角咀海輝道海濱公園、深水埗嘉頓山

 

一拳書館藏有不少特色書籍，還定期舉行各式的書類展覽。

買書滿指定金額可獲贈本地菜及特式小吃，個人覺得比折扣更吸引。

上環見山書店

一間有兩層的書店，雖然面積不大，但每日特別是中午時間，都會有好多熟客在二樓或街外椅子打書釘，甚至會在隔鄰茶記拿碟頭飯到書店坐椅邊吃邊看書，老闆一點也不介意，的確是看書消閒的好地方。

地址：上環太平山街​6號地下C鋪

IG 網址：https://www.instagram.com/mountzerobooks

附近熱門跑點：上環中山紀念公園、中西區海濱長廊、寶雲道健身徑

兩層高的書店麻雀雖小，但可在書店二樓或店外看書，舒適愜意。

書店二樓位置亦很舒服。

尖沙咀博勢力書店

書店採用無人書店形式，完全靠讀者自律，睇啱的話就在書店一角的收銀處以自助形式進行現金找續。不少讀者會先在此書店的網站預訂書本，然後到貨就在書店的指定位置取書，十分方便。

地址：尖沙咀東部首都廣場二樓

網址：https://hkbook.org/#blog

附近熱門跑點：尖沙咀及紅磡海濱一帶

 

博勢力書店以無人書店形式經營，可以隨時輕鬆閱讀。

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

最新專欄文章 更多

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑完去食好嘢（元朗篇）
2021/07/08
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑完去食好嘢（元朗篇）
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑剛翻新機場緩跑徑 細賞東涌及機場美景
2021/07/02
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑剛翻新機場緩跑徑 細賞東涌及機場美景
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步聽歌好唔好？ 不同年代跑手分享心愛跑步歌單
2021/06/24
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步聽歌好唔好？ 不同年代跑手分享心愛跑步歌單
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】30個跑步問題有無難倒你？ 渣打虛擬跑獎品吸引又可做善事萬勿錯過
2021/06/17
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】30個跑步問題有無難倒你？ 渣打虛擬跑獎品吸引又可做善事萬勿錯過
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑去屯赤隧道口享270度無敵海景 跑埋幻愛橋輕鬆10k之旅
2021/06/10
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑去屯赤隧道口享270度無敵海景 跑埋幻愛橋輕鬆10k之旅
書展 好去處 運動 紅磡 健身 運動 展覽 香港 鰂魚涌 跑步

下一篇文章

【獨家專訪】美聯主席黃建業：樓價今年將升13% 拆解三大升市玄機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重
【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎