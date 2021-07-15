【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】書展開幕運動博覽零食世界琳瑯滿目 四處跑步尋找特式書店感染書展氣氛

闊別逾年的書展開鑼，相信唔少讀者都會計劃這幾天去逛一逛。今年書展繼續有「香港運動消閒博覽」，除了原有的10大主題區外，今屆運動消閒博覽將新設「活絡地帶」和「旅遊．探索」區，介紹多種有效實用的運動舒緩用品和新潮刺激的本地戶外活動，入場人士更可免費體驗多種運動，好動的朋友一定要留意。另外，現場還有新登場的「零食世界」，讓大家接觸來自世界各地過千款的特色零食，真係聽落都吸引。

▲ 每年書展都吸引不少書迷進場，相信今年亦不例外。

講起書展，其實香港有不少的特色書店，大家不妨在四圍跑時，跑去發掘這些有心書店，可能你會發掘到不少的寶藏。在此小弟為大家推介，並為大家介紹附近熱門跑點，同步體驗閱讀及跑步的樂趣。

北角 — 森記圖書公司

有數十隻貓是書店的特色，但請緊記去這書店不要只是為了貓，店主亦在店的周圍特別提醒大家。這裡除了有一手新書之外，更有海量的二手書籍，價錢十分相宜，隨時幾本書都只是一百元正，不時會有人在此捐書，因此老闆娘經常通宵執拾書藉，有時晚上九時十時過後，仍然可以享受書香／貓香多一會，是晚上買書的好去處。

地址：北角英皇道193號英皇中心地庫19鋪

Facebook: https://www.facebook.com/samkeebook/

附近熱門跑點：北角碼頭海濱、鰂魚涌柏架山道自然徑

▲ 只要行落去英皇中心地庫，佈滿一手二手書本的書店就在眼前，很易找。

▲ 書店內隨處可見貓踪處處，但請不要為了貓而前來，記得要買書呢！

深水埗 — 一拳書館

書店的賣書特色是不打折，但購物滿指定金額，書店就會將書本的折扣轉化成給予本地農夫和生產者的支持，送贈讀者禮品包括本地蔬菜、農作物及美食等，以支持本地的農業。另外，書店亦特別開放空間與街坊同樂，讓區內人隨時上去打書釘或休息。書店不時舉辦不同的特式展覽及新書發佈會，隨時讓你享受一個美好的下午。

地址：深水埗大南街169-171號大南商業大廈3樓

Facebook 網址：https://www.facebook.com/bookpunch/

附近熱門跑點：大角咀海輝道海濱公園、深水埗嘉頓山

▲ 一拳書館藏有不少特色書籍，還定期舉行各式的書類展覽。

▲ 買書滿指定金額可獲贈本地菜及特式小吃，個人覺得比折扣更吸引。

上環 — 見山書店

一間有兩層的書店，雖然面積不大，但每日特別是中午時間，都會有好多熟客在二樓或街外椅子打書釘，甚至會在隔鄰茶記拿碟頭飯到書店坐椅邊吃邊看書，老闆一點也不介意，的確是看書消閒的好地方。

地址：上環太平山街​6號地下C鋪

IG 網址：https://www.instagram.com/mountzerobooks

附近熱門跑點：上環中山紀念公園、中西區海濱長廊、寶雲道健身徑

▲ 兩層高的書店麻雀雖小，但可在書店二樓或店外看書，舒適愜意。

▲ 書店二樓位置亦很舒服。

尖沙咀 — 博勢力書店

書店採用無人書店形式，完全靠讀者自律，睇啱的話就在書店一角的收銀處以自助形式進行現金找續。不少讀者會先在此書店的網站預訂書本，然後到貨就在書店的指定位置取書，十分方便。

地址：尖沙咀東部首都廣場二樓

網址：https://hkbook.org/#blog

附近熱門跑點：尖沙咀及紅磡海濱一帶

▲ 博勢力書店以無人書店形式經營，可以隨時輕鬆閱讀。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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