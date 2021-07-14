【港股市況】恒生指數輕微高開1點　滙豐回吐1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹超預期，投資者憂慮提前收水，道指跌107點。港股今早平開。恒生指數開報27965點，微升1點，恒生科技指數升0.2%，報7677點。騰訊 （00700） 續升0.8%；京東 （09618） 升逾2%；滙豐 （00005） 回吐1%；藥明生物 （02269） 盈喜升近4%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：33】米蘭站 （01150） 升幅擴大至26%，破頂高見0.355元。

【09：31】比亞迪 （01211） 跌3%。根據聯交所資料顯示，喜馬拉雅資本於上周四（8日）減持比亞迪714萬股或近0.7%，每股平均價227.622元。

比亞迪跌3% 巴菲特愛將李錄減持、套現逾16億元

【09：29】米蘭站 （01150） 公布練美施成為公司執行董事及主席，股價高開5.4%，報0.295元。

【人事變動】米蘭站：練美施成為執行董事及主席、股價今高開半成

【09：27】遭主要股東折讓近9%減持的加科思 （01167） ，股價低開7.8%，開報21.25元，成交近6.4億元。

【09：25】德昌電機 （00179） 高開3.6%。德昌電機首季未經審核業務營業額按年增70%，至8.7億美元（約68億港元）。

【業績】德昌電機首季營運額增7成至68億元

【09：24】特步 （01368） 預計今年上半年純利至少增加65%，股價高開2.6%。

【盈喜】特步料上半年純利至少增65% 上季零售銷售增3成

【09：20】恒生指數開報27965點，微升1點，恒生科技指數升0.2%，報7677點。騰訊 （00700） 續升0.8%；京東 （09618） 升逾2%；滙豐 （00005） 回吐1%；藥明生物 （02269） 盈喜升近4%。

【09：14】期指開報27807點，跌73點或0.3%。

【09：01】恒指黑期跌約51點，報27838點；道指期貨升10點，報34786點。

【08：55】加科思遭主要股東折讓8.8%減持

【08：44】融創服務中期多賺逾1.4倍

【08：24】美團︰騰訊認購部分已完成 向騰訊配發1135萬股

【07：57】藥明生物預計上半年利潤按年增長逾135%

【07：45】百得利6909超額認購近43倍 一手中籤率18%（附分配結果）

【07：45】醫脈通2192共62萬人認購 超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27831點，跌131點。滙豐 （00005） ADR折合報44.5元，跌0.55元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報551.11元，跌4.39元或0.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美通脹超預期，投資者憂慮提前收水，10年期美債息重越1.4厘關，拖累美股表現，納指破頂後倒跌，三大指數齊向下。道指收市跌107點，報34888點。標指倒跌15點或0.35%，報4369點。納指亦挫55點或0.38%，報14677點。

【開市9點半】滙豐派息憧憬升溫 港股升ADR回軟

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責任編輯︰梁浩碩