【港股市況】恒生指數跌逾200點　比亞迪挫7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹超預期，投資者憂慮提前收水，道指跌107點。港股今早平開。恒生指數開報27965點，微升1點，恒生科技指數升0.2%，報7677點。騰訊 （00700） 續升0.8%；京東 （09618） 升逾2%；滙豐 （00005） 回吐1%；藥明生物 （02269） 盈喜升近4%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：05】快手科技 （01024） 反彈幅度擴大至3%，高見163元。

【11：02】周大福 （01929） 跌幅擴大至逾8%，低見16.06元。

【11：00】金融股回吐，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾1%；渣打 （02888） 跌2%。

【10：55】快手科技 （01024） 延續反彈勢頭，股價逆市升2%，高見162元。

【10：51】欣融 （01587） 升逾三成，高0.52元。欣融預期截至6月30日止中期盈利按年增長不少於2倍，即不少於2490萬元人民幣。

【10：42】昨日造好的中電信 （00728） 股價今早回吐逾2%；中移動 （00941） 逆市升0.4%；聯通 （00762） 跌0.7%。

【10：38】內險股向下，平保 （02318） 跌近3%，破底低見69.85元；國壽 （02628） 、財險 （02328） 跌逾1%；太保 （02601） 升逾2%。

【10：35】港股跌幅再擴大至逾200點，跌250點，跌至接近27700點水平。

【10：33】比亞迪 （01211） 最新跌7%，其他車股亦向下，吉利 （00175） 跌逾4%；長汽 （02333） 跌半成；廣汽 （02238） 跌逾4%。

【10：32】中國互聯網投資 （00810） 逆市升逾三成，高見0.455元，暫為升幅最大股份。

【10：24】特步 （01368） 最新跌逾9%，低見12.9元。

【10：21】騰盛博藥 （02137） 上市翌日，股價跌逾3%，低見21.5元；華南職業教育 （06913） 再跌逾1%，低見1.25元創上市後新低。

【10：20】恒指最新跌約145點，報27818點，今早曾跌逾200點，低見27734點。

【10：11】遭巴菲特愛將李錄減持的比亞迪 （01211） ，股價最新跌逾6%，低見218元，成交增加至11.7億元。

【10：10】大市跌幅擴大至逾200點，報27750點，跌212點；科指轉跌0.2%，報7646點。

【10：02】港交所 （00388） 逆市靠穩升0.3%。報道指上月在美國以保密形式提交上市申請的物流配送公司Lalamove（貨拉拉），正考慮將其計劃的10億美元IPO轉移至香港。

【中概股風暴】Lalamove傳考慮將IPO地點 由美國轉移至香港

【10：00】比亞迪 （01211） 最新挫逾半成，低見220元，成交8.1億元。

【09：55】藥明生物 （02269） 升幅擴大至逾8%，高見142.5元。

【09：51】騰訊 （00700） 股價逆市向上，最新升近1%，高見561.5元。

【09：47】報道指蘋果（美︰AAPL）計劃提高新iPhone產量20%，手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 逆市升0.9%；瑞聲 （02018） 跌0.6%。

【09：46】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至4%，低見222.8元。

【09：44】滙豐 （00005） 跌近2%，低見44.1元。

【09：43】美團 （03690） 跌幅擴大至逾4%，低見282.2元。

【09：42】港股早段跌約130點，報27831點；科指靠穩升不足0.1%，報7664點。

【09：41】周大福 （01929） 股價跌半成，低見16.5元。周大福公布截至6月30日止季度業績，季內集團零售值按年增長69.8%。當中中國內地市場零售值增長69.1%，香港、澳門及其他市場零售值增長76.2%。

【業績｜珠寶股】周大福上季香港同店銷售增49.6% 整體零售值按年增69.8%

【09：39】特步 （01368） 雖發盈喜，惟股價高開倒跌4%，低見13.78元。

【09：38】美團 （03690） 股價跌3%，低見285元，成交9.7億元。

【09：33】米蘭站 （01150） 升幅擴大至26%，破頂高見0.355元。

【09：31】比亞迪 （01211） 跌3%。根據聯交所資料顯示，喜馬拉雅資本於上周四（8日）減持比亞迪714萬股或近0.7%，每股平均價227.622元。

比亞迪跌3% 巴菲特愛將李錄減持、套現逾16億元

【09：29】米蘭站 （01150） 公布練美施成為公司執行董事及主席，股價高開5.4%，報0.295元。

【人事變動】米蘭站：練美施成為執行董事及主席、股價今高開半成

【09：27】遭主要股東折讓近9%減持的加科思 （01167） ，股價低開7.8%，開報21.25元，成交近6.4億元。

【09：25】德昌電機 （00179） 高開3.6%。德昌電機首季未經審核業務營業額按年增70%，至8.7億美元（約68億港元）。

【業績】德昌電機首季營運額增7成至68億元

【09：24】特步 （01368） 預計今年上半年純利至少增加65%，股價高開2.6%。

【盈喜】特步料上半年純利至少增65% 上季零售銷售增3成

【09：20】恒生指數開報27965點，微升1點，恒生科技指數升0.2%，報7677點。騰訊 （00700） 續升0.8%；京東 （09618） 升逾2%；滙豐 （00005） 回吐1%；藥明生物 （02269） 盈喜升近4%。

【09：14】期指開報27807點，跌73點或0.3%。

【09：01】恒指黑期跌約51點，報27838點；道指期貨升10點，報34786點。

【08：55】加科思遭主要股東折讓8.8%減持

【08：44】融創服務中期多賺逾1.4倍

【08：24】美團︰騰訊認購部分已完成 向騰訊配發1135萬股

【07：57】藥明生物預計上半年利潤按年增長逾135%

【07：45】百得利6909超額認購近43倍 一手中籤率18%（附分配結果）

【07：45】醫脈通2192共62萬人認購 超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27831點，跌131點。滙豐 （00005） ADR折合報44.5元，跌0.55元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報551.11元，跌4.39元或0.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美通脹超預期，投資者憂慮提前收水，10年期美債息重越1.4厘關，拖累美股表現，納指破頂後倒跌，三大指數齊向下。道指收市跌107點，報34888點。標指倒跌15點或0.35%，報4369點。納指亦挫55點或0.38%，報14677點。

【開市9點半】滙豐派息憧憬升溫 港股升ADR回軟

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責任編輯︰梁浩碩