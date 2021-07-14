▲ 【美團配股】美團股價回吐2% 騰訊完成認購31億元美團股份、帳面已錄賺

美團 （03690） 於4月時公布配股連同發行可換股債券（CB），大舉集資100億美元。美團最新公布，騰訊 （00700） 認購事項的所有先決條件均已達成，因此騰訊認購部分已於7月13日完成，涉資約31億元。美團在3個交易日累計反彈1成後，今早股價回吐2.1%，暫報288.8元。

美團股債集資777億元曾升2% 港股歷來最大規模配股集資、CB換股價溢價近5成（附短片）【下一頁】

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美團指，騰訊認購事項完成後，美團已向騰訊配發及發行1135.3萬股騰訊認購股份，相當於經擴大已發行股本0.2%，認購價約為每股273.78元，涉資31.08億港元，美團預期所得款項淨額預計約為4億美元。

以最新現價288.8元，騰訊認購美團帳面賺5%或1億港元。

完成認購後，騰訊及聯繫人持有10.54億股美團B類股份，佔公司股權17.2%。

美團重申，所得款項淨額用於技術創新，包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩