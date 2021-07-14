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【盈喜｜CRO】藥明生物料上半年多賺逾135%　股價曾升9%

股市 10:41 2021/07/14

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【盈喜|CRO】藥明生物料上半年多賺逾135%　股價曾升9%

藥明生物 （02269） 發盈喜。藥明生物公布，預期截至6月30日止6個月歸屬於公司權益股東的利潤，按年增長135%以上。藥明生物股價昨日逆市跌近3.1%，今日最多反彈9%重回143元，至上午10時35分，藥明生物股價報139.3元，升6%，成交18億元。

同系藥明康德 （02359） 曾升6%，見187.5元，最新升幅收窄至1.7%，暫報180.3元，成交1.6億元。

藥明生物表示，上半年增長主要受惠於推進執行現存及新引進的COVID-19項目，相應提升收益；新綜合項目收益和市場份額顯著增加；成功執行「贏得藥物分子」戰略，從而在研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益；受疫情影響的生產效率已完全恢復；現有產能和資源利用率的持續提升、運營效率改善項目的執行極大提高毛利率和運營利潤率；以及投資組合的公允價值變動推高投資收益。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 盈喜 藥明生物（02269）

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