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【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）

新股IPO 07:35 2021/07/14

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【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）

醫脈通 （02192） 公布招股結果。互聯網醫療平台醫脈通以每股27.2元定價，為招股價範圍24.1元至27.2元上限，集資淨額40億元，一手中籤率5%，抽90手（45,000股）始可穩獲一手。醫脈通將於7月15日掛牌。【分配結果】

醫脈通配發結果及招股詳情

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醫脈通於香港公開發售部分共錄得62.6萬人認購，超額認購591.41倍；國際發售部分超額認購30.2倍。

所得款項約40%擬在未來三至五年內擴展業務，包括開發及增加解決方案種類、擴闊客戶基礎；約30%擬用投資技術及提高研發能力；約20%用於戰略投資或收購機會。

【新股IPO】互聯網醫療平台醫脈通2192周三招股　一手入場費13737元

新股IPO│醫脈通2192、康聖環球9960同步招股上市　公司業務做啲乜？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 新經濟股 醫脈通（02192）

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【新股IPO】百得利6909超額認購近43倍　一手中籤率18%（附分配結果）

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