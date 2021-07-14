【開市9點半】滙豐派息憧憬升溫　港股升ADR回軟

（1）英國銀行業禁派息的限制獲得取消，滙豐股價即彈起3%，不過滙豐倫敦及滙豐ADR股價回吐，低港收市價1.3%，反映港股投資者比海外投資者更鍾情買滙豐，滙豐發言人回應查詢時表示，4月份公布今年首季業績時已提到，將於8月公布2021年中期業績時，考慮是否宣派一次股息。投資者正希望重回派0.51美元時。

即睇開市9點半重點：

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【滙豐HSBC】英倫銀行取消股息分發限制 滙豐曾漲4%、渣打升3%

（2）美資銀行表現強勁，第二季業績再超市場預期，摩根大通純利按年增近155%，高盛增26倍。

【業績】摩根大通次季多賺1.5倍至120億美元勝預期 高盛次季賺53億美元按年增26倍

（3）騰訊私有化搜狗獲批准，為監管風暴下的重要綠燈，另反映騰訊將加強在門戶網站發展，至於股價，搜狗在2018年高見15.5美元，2020年低見2.95美元，最後騰訊以9美元收購。

【騰訊股價】市監局批准騰訊私有化搜狗 搜狗升2%、搜狐大漲逾兩成

（4）雖然科技股反彈，但投資界仍充滿戒心，預期監管風暴未完。

【互聯網監管】新加坡銀行：網絡安全監管影響至少持續一個季度 不建議「撈底」科技股

（5）美國通脹超預期，達到5.4%，儲局收水壓力再加大，要看儲局主席鮑威爾是否繼續認為是短期因素刺激向上。

【美國通脹】美國6月CPI按年升5.4% 高於預期 續創2008年8月新高

（6）在監管收緊之下，除了停止到美國上市，最新有消息指，有企業或考慮來港，港交所ADR低港0.5%，折算收報503.27港元。

【中概股風暴】Lalamove傳考慮將IPO地點 由美國轉移至香港

（7）電動車股獲唱好，花旗上調比亞迪目標價，不過，Tesla及中資電動車股近期走勢波動。

【大行報告】花旗上調比亞迪A股目標價至299元人民幣 料中國新能源車滲透率年底達15%

（8）順豐盈利預告，指第二季業績好轉。

【順豐控股】順豐預告上半年盈利跌78%至83% 第二季業績按季好轉

（9）李嘉誠睇歐國盃新聞時，便聯想到資助計劃，即催促團隊盡快公布加碼後計劃詳情。

【李嘉誠基金會】李嘉誠睇歐國盃別有體會 加碼2000萬資助全膝關節置換手術

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉