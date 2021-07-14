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【ET開市直擊】恒指未返二萬八 港股後市有隱憂？

股市 06:30 2021/07/14

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美國通脹升溫，債息回升至1.4厘以上，三大指數齊向下，或拖累港股今早開市表現。港股上日雖升市收場，惟恒生指數未攻克二萬八點關口，後市有何隱憂？獨立股評人唐牛今早9時，於《ET開市直擊》為你拆局。

歡迎預先留言問股：WhatsApp：9613 3819

登入財經台：https://video.hket.com/srvv023/財經台

 

欄名 : ET開市直擊

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