【ET開市直擊】恒指未返二萬八 港股後市有隱憂？ 股市 06:30 2021/07/14 分享： 美國通脹升溫，債息回升至1.4厘以上，三大指數齊向下，或拖累港股今早開市表現。港股上日雖升市收場，惟恒生指數未攻克二萬八點關口，後市有何隱憂？獨立股評人唐牛今早9時，於《ET開市直擊》為你拆局。 歡迎預先留言問股：WhatsApp：9613 3819 登入財經台：https://video.hket.com/srvv023/財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】藍籌股精選 看好港交所 今日 【ET開市直擊】藍籌股精選 看好港交所 【ET開市直擊】升市成交未配合 港股後市睇啲乜？（歡迎留言問股） 2021/07/13 【ET開市直擊】升市成交未配合 港股後市睇啲乜？（歡迎留言問股） 【ET開市直擊】降準鬆流動性 留意信達生物 2021/07/13 【ET開市直擊】降準鬆流動性 留意信達生物 【ET開市直擊】內地降準對港股影響（歡迎留言問股） 2021/07/12 【ET開市直擊】內地降準對港股影響（歡迎留言問股） 電能中長綫受惠美元貶值 短綫憧憬「電子消費券」 2021/07/12 電能中長綫受惠美元貶值 短綫憧憬「電子消費券」 通脹 美國 恒生指數 港股