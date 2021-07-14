高盛：縱Delta變種毒株引爆疫情 　對美經濟影響也較溫和

▲ 高盛估計即使Delta變異毒株引發的潛在疫情反彈，也不會削弱美國消費支出。（法新社資料圖片）

高盛經濟學家認為，拜疫苗廣泛接種所賜，以Delta變異毒株引發的潛在疫情反彈，也不會削弱美國消費支出。

高盛分析師Laura Nicolae在給客戶的報告中寫道，在近幾周新冠病例增加的部分地區，幾乎沒迹象表明餐廳預訂和更廣泛的消費者支出正在放緩 ，而大西洋彼岸英國的數據也顯示，該國最近病例激增對經濟活動影響甚微。

Nicolae表示，如果新增病例和死亡人數達到更高水平，經濟活動可能會急劇下降，但迄今為止，美國和英國消費者活動的敏感性較低，這說明Delta毒株爆發疫情對經濟影響將是溫和的。

新冠病例在美國許多地區都出現增加，主要是傳染性更強的Delta毒株所致；增幅最大的也是疫苗接種率最低的地區。

高盛認為，由於疫苗接種率很高，特別是在老年人群中，經濟停擺和重新實施商業限制的風險較低。盡管病例有所增加，但縣和市一級的高頻數據（例如餐廳預訂）表明美國人並不過分擔心感染的增加。

Nicolae指出，這次感染激增造成的任何潛在經濟損失，更有可能來自自願的社交疏離措施或人們因健康擔憂而離開工作崗位。

【新冠肺炎】世衞：Delta變種將全球的主流新冠病毒

【新冠疫苗】Delta變種威脅完成接種者 世衛：多無症狀患者

福西：現有新冠疫苗可抗Delta變種 建議打足2劑

Delta變種肆虐近百國 世衛警告病毒變種速度超疫苗

編輯：李勝君

