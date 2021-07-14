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【bitcoin】《黑天鵝》作者：比特幣價值「完全為零」　不能用作貨幣和對冲工具

Hot Talk 10:59 2021/07/14

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【bitcoin】《黑天鵝》作者：比特幣價值「完全為零」　不能用作貨幣和對冲工具

Bitcoin比特幣走勢波動，暢銷書《黑天鵝》（The Black Swan）作者納西姆·塔勒布（Nassim Taleb）在最近的一篇論文中表示，比特幣未能滿足其作為無政府貨幣、對冲通脹的工具和避險投資的概念，而金融史上很少有資產較比特幣更脆弱。

塔勒布曾對比特幣發表過更積極的看法，但他在6月下旬發表題為「比特幣、貨幣和脆弱性」的論文中，稱比特幣的價值「完全為零」，部分原因是其需要持續大量的興趣來維持。相比之下，「黃金和其他貴金屬基本上毋須維護，不會降解，也不需要維護以隨著時間的推移更新其物理特性。」

他說，在2020年3月，比特幣的跌幅超過了股市，並在「大量注入流動性後」隨之復甦，這「足以證明其遠不足以作為針對系統性風險的尾部對冲。」比特幣傾向於對流動性做出反應，目前還不清楚如果互聯網出現區域性中斷會發生甚麼，尤其是發生在金融崩潰期間。

相關文章：【Bitcoin】「新債王」岡拉克：比特幣是市場投機泡沫典型代表 料仍未見頂

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編輯：李勝君


 

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 美股 概念 黃金 比特幣 通脹

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