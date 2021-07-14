《黑天鵝》作者：比特幣價值「完全為零」　不足作貨幣和對冲工具

▲ 《黑天鵝》作者塔勒布指比特幣未能滿足其作為無政府貨幣、對冲通脹的工具和避險投資的概念。

暢銷書《黑天鵝》（The Black Swan)作者納西姆·塔勒布（Nassim Taleb）在最近的一篇論文中表示，比特幣未能滿足其作為無政府貨幣、對冲通脹的工具和避險投資的概念。他又指金融史上很少有資產較比特幣更脆弱。

塔勒布曾對比特幣發表過更積極的看法，但他在6月下旬發表的題為「比特幣、貨幣和脆弱性」的論文中，稱比特幣的價值「完全為零」，部分原因是其需要持續大量的興趣來維持。相比之下，「黃金和其他貴金屬基本上毋須維護，不會降解，也不需要維護以隨著時間的推移更新其物理特性。」

他說，在2020年3月，比特幣的跌幅超過了股市，並在「大量注入流動性後」隨之復甦，這「足以證明其遠不足以作為針對系統性風險的尾部對冲。」比特幣傾向於對流動性做出反應，目前還不清楚如果互聯網出現區域性中斷會發生甚麼，尤其是發生在金融崩潰期間。

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編輯：李勝君



