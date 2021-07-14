【數碼轉型】會計師職能轉變　掌握科技應用與時並進

▲ 澳洲會計師公會會長陳銘嚴（Janssen）表示，疫情下市場對財務會計人才的需求不斷增長，而會計師的工作內容也迎來巨大轉變，業內人士需要與時並進，掌握科技應用工具及知識。（湯炳強攝）

疫情下企業對會計服務的需求有增無減，澳洲會計師公會會長陳銘嚴（Janssen）表示，市場對財務會計人才的需求不斷增長，同時會計師的工作內容也迎來巨大轉變，不但要掌握科技應用工具，更要與時並進。

<<【求職Tips】安永預告明年聘450港澳畢業生 STEM人才最搶手 求職者宜留意大灣區

<<【升級轉型】疫情下兩行業特別需要升級轉型 數碼化及大數據有幫助嗎？

陳銘嚴（Janssen）於本年1月上任澳洲會計師公會大中華區分會會長，他觀察到在疫情期間，雖然企業業務受到不同程度影響，但對於財務會計服務的需求卻有增無減。「疫情下企業更加留意關於風險管理、網絡安全、社會責任等業務範疇，導致會計人才的需求持續增加。」

引用流程機器人減工作負擔

現時業內及市場對會計從業人員的期望產生轉變，除了掌握專業技能之外，還要有科技應用及學習能力。Janssen指，「以前入行做初級會計師，大多數要處理入數、填表等重複性工作，但近年行業數碼轉型步伐加快，會計師運用科技工具來減省工作時間，已變得相當重要。」

對於初入行的會計師而言，不但要學會處理數據，更要懂得為客戶分析數據、解釋以及提供解決方案。又舉例，目前業界引用的流程機器人（RPA）軟件工具，可從文件中提取數據，並自動填表等，自動化處理部分重複性工作，從而減輕會計人員處理繁瑣工作的時間。此外，業界也透過區塊鏈（Blockchain）技術，在安全及保障的情況下，儲存及記錄公司財務數據，為企業提供可信度及完整度。

受疫情影響，該公會於去年初採用靈活的辦公模式，同時也獲得較高的員工滿意度。澳洲會計師公會會長陳銘嚴（Janssen）認為，會計行業絕對適合在家工作，甚至採用混合辦公模式。「現時會計行業的工作透過雲端（Cloud）進行，所有數據及資料經過加密儲存，員工在安全的網絡環境下工作，毋須擔心數據及資料外洩問題。」

<<【ESG】雀巢2025前全換環保包裝 香港總經理：比預想困難

近年大型企業講求「環境、社會、企業管治」（ESG）概念，Janssen表示，經過是次疫情，全球更加關注環保及衞生議題，導致公司對ESG策略的諮詢服務需求增加。部分企業更特別設有ESG部門，聘請會計師及不同界別的專業人士，一同研究及制定相關策略。

他也指出，企業對於ESG關注度提升，並渴求具備這方面知識技能的財務會計人才，為業界創造更多職位空缺。他鼓勵會計從業人員，無時無刻都要裝備自己，增強個人軟硬工作技能，並追求多方向發展，才能在業界保持競爭力。

培養其他興趣 助與客戶溝通建關係

不少人認為會計師的工作沉悶，只需要每日對着盤數埋頭苦幹，但事實上，會計師需定期與客戶溝通聯繫，需具備良好的人際溝通技巧。Janssen指出，會計師不但要掌握專業知識及技能，擁有社交能力、人際溝通以及時間管理等軟技能也十分重要。他指，一般為中層或高級會計師，更加需要建立人際網絡（network），並親身與客戶溝通聯繫。

他鼓勵會計從業人員積極發掘個人興趣，透過提升軟技能，以及不同渠道來開拓商業和人際網絡。Janssen分享，自己的興趣愛好十分廣泛，除了當會計師之外，閒時也會研究香薰及水晶療法，不但獲得法國及德國香薰治療師專業資格證書，不時更會開班授課。

他認為，會計師毋須過於刻板，可在空餘時間內培養不同興趣愛好。他笑稱，現時不少公司創辦人、年輕創業者剛20出頭，他們接觸的事物與觀念截然不同，因此他會留意時下的娛樂、時事及流行趨勢等，藉此可與客戶迅速打破隔膜，有助認識新朋友，以及建立互信關係。

記者：李寶如