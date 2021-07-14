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【宏觀中國】央企兩年盈利平均增速達兩成 上半年淨利潤首破萬億

股樓投資 09:00 2021/07/14

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中國國務院國有資產監督管理委員會公布中央企業的中期「成績表」，上半年淨利潤首度突破1萬億元（人民幣，下同）。

【下半年部署】 中金展望港股下半年 新經濟板塊再成焦點 H股吸引力勝A股 21隻港股獲列為海外中資股首選，請按【見下頁

期內，中央企業實現營業收入17.1萬億元，利潤總額1.31萬億元、淨利潤1.02萬億元，兩年平均增速分別達8.7%、17.9%、20.6%，反映央企的營運及利潤率皆有改善。

【新股IPO】中概股風暴 字節跳動傳仍未放棄上市計劃，請按【見下頁

回顧今年首季央企實現淨利潤4,152.9億元，同比增長2.2倍；其中3月實現淨利潤1,807.9億元，同比增長3.5倍，均為歷史同期最高水平。

事實上，上市公司的業績同樣搶鏡，截至周二（13日）止，A股已有1,036家公司發業績預告，79家為盈利預喜，其中436家的上半年淨利潤增速超過100%，由此可見，今次的中期業績將會不乏炒作機會。
 

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 7月港股中期業績是亮點 精選10隻超預期新經濟股，請按【見下頁

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記者：林衛

國資委 中國概念股 經濟

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