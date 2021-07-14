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【Ａ股布局】新對手進場掀起慘烈價格戰 順豐半年少賺八成

股樓投資 11:06 2021/07/14

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順豐發布上半年業績預告，預計上半年淨利潤為6.4億元至8.3億元（人民幣，下同），按年下降78%至83%。其中，第二季度的淨利潤為16億元至18億元，不及去年同期的28億元。

【宏觀中國】央企兩年盈利平均增速達兩成 上半年淨利潤首破萬億，請按【見下頁

事實上，因順豐第一季已出現虧損，投資者早就用腳投票，股價由年初最高位124元跌至目前67元左右，調整近乎腰斬。一直以來，順豐憑借直營運作模式，穩坐快遞行業頭把交椅，被市場公認為賺錢能力最強的公司。而市場分析其業績差強人意，由於2020年以來，快遞行業的價格戰持續惡化，隨着「極兔速遞」的加入，行業競爭更加激烈。不過，快遞市場規模巨大，門檻也在不斷提升，順豐能否從行業殘酷的價格戰中走出來，提升市場份額、形成差異化競爭，備受市場關注。

【下半年部署】 中金展望港股下半年 新經濟板塊再成焦點 H股吸引力勝A股 21隻港股獲列為海外中資股首選，請按【見下頁

數據顯示，今年首5個月，公司業務量達到41.8億票，按年增40.9％，而同期營收達到707.9億元，同比增長23.5％；其中，供應鏈業務也實現了快速擴張，累計營收同比增加超過71.5％，可見公司業務並非無增長，卻是價格競爭慘烈，以致做得多，賺得少。

內地報道指，突然殺出來的極兔速遞，背靠拼多多（PDD），在短短一年間達成2,000萬的穩定日單量。因此，今年快遞市場的價格戰進入深水區，一邊是電商件慘烈的價格戰，另一邊是極兔發力，料快遞市場前幾大龍頭的市場份額都有不同程度的下滑。

【延伸閱讀】下半年部署：光大新鴻基預料  恒指下半年上試31000點   推薦4大板塊8隻港股，請按【見下頁

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記者：林衛

順豐控股（深：002352） 盈警 中國 A股

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