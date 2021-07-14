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【券商點睇】中國草擬網絡安全產業升級計劃　行業迎百億級投資

股樓投資 12:06 2021/07/14

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中國監管機構發布《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃》徵求意見稿提出，要增強網絡安全，提高關鍵行業基礎設施網絡防護水平，具體包括能源、金融、交通、衛生和教育領域。工信部估計，至2023年網絡安全產業規模將超過2,500億元（人民幣，下同），年複合增長率超過15%。

【Ａ股布局】新對手進場掀起慘烈價格戰 順豐半年少賺八成，請按【見下頁

工信部在文件中要求企業提高對網絡安全問題的認識以及保障其網絡安全的能力；同時在不斷增長的智能移動業務中增強網絡安全，包括車企運用、開發遠程升級和自動駕駛等技術。

【宏觀中國】央企兩年盈利平均增速達兩成 上半年淨利潤首破萬億，請按【見下頁

中信證券指出，近期頻發的安全事件提高了對網絡安全防護的要求，加速了行業新場景、新技術、新模式下的安全需求。從中期看，政策落地預計為行業貢獻百億級增量。伴隨政企對安全的投入佔比的提升，網安行業將開啟高速增長期，行業需求有望持續保持高景氣度。在A股公司之中，該行推薦在網絡安全新場景、新技術等領域積累深厚、布局領先，具有高成長性的安全公司，如深信服（深：300454）、奇安信（滬：688561）、安恒信息（滬：688023）等。
 

【延伸閱讀】下半年部署：2021下半年值得加注的10隻收息股，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 奇安信（滬：688561） 中華人民共和國工業和信息化部 安恒信息（滬：688023） 深信服（深：300454） 中國 A股

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