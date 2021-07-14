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【下半年部署】 中金展望港股下半年 新經濟板塊再成焦點 H股吸引力勝A股 21隻港股獲列為海外中資股首選

股樓投資 00:17 2021/07/14

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中金較早前發表港股下半年展望報告，該行估計，港股下半年大市表現大致平淡，惟已具備結構性吸引力，新經濟相關股料再成重點。中金指，港股指數目前為止的表現低於投資者在年初的預期,監管因素亦導致一眾新經濟股跑輸。然而新經濟股盈利增長趨勢未變，估值上也逐步消化不利消息。該行建議關注受益於產業及消費升級的新經濟領域，包括互聯網龍頭、科技軟件、先進製造、醫藥及消費等。全球需求逐步改善的能源領域也可留意。

【下半年部署】花旗指中資股接近值吸水平 選出6隻中港市場首選股 里昂推介7隻焦點港股  詳情請看【下一頁

中金認為，港股兩大資金來源南向及海外資金，分別受內地流動性和經濟增長主導。在美聯儲縮減量寬規模前，整體流動性仍相對寬鬆。中長期而言，港股市場的新經濟股比重不斷增加，將同時向內地及國際資金提供長期吸引力。此外相對A股，本港傳統H股及新經濟H股，分別有較高周息率及較低估值的優勢。該行亦選出21隻港股，作為海外中資股首選。

中金下半年首選海外中資股一覽：

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【下半年部署】滙豐由下而上選股方式 推介12隻本港藍籌股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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