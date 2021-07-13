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【業績】摩根大通次季多賺1.5倍至120億美元勝預期　高盛次季賺53億美元按年增26倍

宏觀解讀 22:03 2021/07/13

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摩根大通（美：JPM）、高盛（美：GS）第二季度業績均超越市場預期。摩根大通第二季度純利按年增近155%至119.48億美元，每股3.78美元，勝市場預期的3.2美元，主要受惠於資本市場強勁和併購活動急增，抵銷交易收入減少和消費者貸款業務疲弱的影響。摩根大通最新報154.83美元，跌2%，成交10.3億美元。

期內，經調整後營收達314億美元，按年跌7%，勝市場預期300.6億美元。每股收益錄得3.78美元，同樣勝於市場預期3.16美元。

另外，高盛公布，今年第二季季度淨利潤53.47億美元，按年增長26.14倍，勝市場預期34.17億美元；每股盈利15.02美元，勝市場預期10.07美元，去年同期6.26美元。高盛最新報372.875美元，跌2%，成交10.64億美元，市值達1288.7億美元。

期內，營業收入按年增16%至153.9億美元，勝市場預期121.74億美元，去年同期132.95億美元。受惠併購、新股和融資市場活躍，該行上季收入增36%至36.1億美元，為歷來第二高，惟期內交易收入按年跌31.71%至49億美元。

相關文章：【美股開市】道指低開18點　納指跌0.1%　美通脹達5.4%超預期（不斷更新）

記者：謝卓榮

美股 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 每股盈利

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