【米蘭站】KOL練美施疑似證實出任米蘭站主席 米蘭站兩日升27%

米蘭站 （01150） 日前公布，委任練美施為公司執行董事及主席。根據公告資料，練美施現年36歲，「於時尚及奢侈品零售及在線營銷領域擁有逾16年經驗。」由於米蘭站新主席的中文姓名、年齡與KOL練美施相同，外界揣測是否為同一人。

米蘭站公告同時表示，練美施為一家大型金融公司的高級管理人員，負責業務決策，包括但不限於財務、合規控制、風險管理、業務發展及監察管理層的績效，以確保業務運營得以適當規劃、授權及執行。

米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神【下一頁】

KOL練美施自早年開始從事時裝銷售及網店經營，但未曾公開透露曾經從事金融業。惟本地傳媒報道，練美施去年爆出與前商台DJ「細So」（蘇耀宗）婚外情緋聞後，空降證券行貝格隆任行政總裁，貝格隆由殼股炒家葉志輝掌舵。

練美施今日亦在Intagram發表帖文，疑似證實出任上市公司主席，寫道「沒有任何驚天動地，追隨多年，要懂的都是該懂了，不懂的只因不認識」，「沒有你們幻想的太多東西，如果有，一街都是上市公司主席了。踏實點，就是了。」

自公佈新主席以來，米蘭站股價連升兩日，累漲27%。該股今日漲4.4%，報0.355元，成交140萬元。

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記者：謝卓榮