【假日好去處】Sanrio粉絲不容錯過 Hello Kitty+Melody+玉桂狗進駐The ONE 皇室堡 9大打卡熱點任你影

日本Sanrio於1969年成立以來，創作出的多個紅遍全球的角色，如「布甸狗」、Hello Kitty、My Melody、「玉桂狗」等，喜歡Sanrio並非小孩子的專利，Sanrio的粉絲遍佈每個年齡層。

今年暑假，兩大商場尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡舉辦名為「Sanrio Characters 超萌競技場」的夏日運動盛會，由7月10日至8月29日期間，Sanrio其中12位家族成員分為男、女子組，登陸皇室堡及The One商場，變身為9大打卡熱點。

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是次9大打卡熱點分為男女兩組，其中The ONE展出動感女子組，隊長Hello Kitty率領Cheery Chums、Kuromi 、Marron Cream、My Melody及My Sweet Piano大玩花式跳水、高爾夫球、網球等「女神」魅力大發的項目。至於皇室堡則展出活力男子組，由布甸狗（Pompompurin)領軍，聯同AP鴨（Ahiru No Pekkle）、 玉桂狗（Cinnamoroll)、Kero Kero Keroppi、PC狗（Pochacco）和Tuxedosam以汗水灑遍運動場，玩盡花式滑板、踩單車、棒球等運動。

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兩大商場也同步設有「超萌競技限定店」，發售Sanrio會場獨家運動主題商品，包括齊集12位男女選手全新運動造型的Sanrio Characters手挽袋（售價99.9元），其他產品包括Sanrio Characters造型摺扇、保冷購物袋、冰袋、涼感毛巾及日常小物等，也是獨家限量發售，極具收藏價值；同場亦以低至6折獨家會場價發售多款精品。此外，The ONE Club及WINDSOR CLUB會員可獨享正價貨品9折。

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顧客可以憑場內消費或The ONE Club及WINDSOR CLUB會員可憑積分尊享「競」賞禮遇，免費換領The ONE及皇室堡聯乘Sanrio獨家運動禮品，以及場內潮流運動及時裝品牌商戶現金券。

另外，顧客在參觀兩個超萌競技場時，被一眾參賽選手的活力表現所感染後，更可即時於場內拍照留念並完成指定步驟，隨即加入「Sanrio Characters後援萌拍隊」換取兩隊的專屬組物「GIRLs Team」或「BOYs Team」超萌防窺鏡頭貼。

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記者：陳詠妍