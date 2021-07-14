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【升級轉型】疫情下兩行業特別需要升級轉型　數碼化及大數據有幫助嗎？

商業 09:00 2021/07/14

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香港青年工業家協會會長張益麟（右6）透露，餐飲業及出口業在疫情下特別需要升級轉型。（陳靜儀攝）

疫情下全球市場及經營環境轉變，不少傳統企業希望升級轉型求變。香港青年工業家協會會長張益麟透露，餐飲業及出口業在疫情下特別需要升級轉型。有企業指升級轉型助提升品牌競爭力。

【經濟復甦】調查：全球七成企業看好經濟復甦    B2B開支持續增加

【疫市營商】中小企業務收益指數微升0.8　營商氣氛改善惟維持審慎

疫情下哪些行業特別需要升級轉型？
張闡述，疫情打擊堂食，餐飲業加強外賣的同時，對升級外賣系統有需求，由安排廚師預備食物，再接駁送貨及客人體驗。出口業受運輸及各國封城影響，急需引入遙距營商系統，加強與外國買家聯繫，以及加速物流及銷售數碼化。

中小企如何實現升級轉型？
張認為，可透過數碼化、創新意念及大數據。「數碼化是提高營運效益的工具，亦要結合大數據了解客戶的需要，並以創新意念調整工業鏈及公司的產品，來滿足客戶的需求。」

升級轉型有什麼困難？
雖然不少企業希望升級轉型，但他指，中小企缺乏人才，加上疫情打擊生意，難有額外金錢添加數碼化設備及人才，故應善用政府的BUD 專項基金及科技券獲取資助。

升級轉型有何目的及好處？
卡撒天嬌香港有限公司自2015年起，結合新科技和工藝研發，將產品升級，其副主席、執行董事及行政總裁鄭斯燦透露，現時仍不停升級轉型，特別是疫情下消費者更注重衛生，故加推抗病毒產品，使疫情下生意仍持續增長。

他建議，中小企要認清升級轉型的目的，包括公司產品的定位、目標市場、消費者需求等。而升級轉型的過程中，內部溝通十分重要，他憶述：「當時公司的業務穩定，不少同事擔心轉變後影響客戶的信心，故先做好市場分析以說服同事，得到公司上下支持，才推出市面。」

為鼓勵及表揚企業主動升級轉型，香港青年工業家協會於2021-22年度主辦「香港工商業獎：升級轉型」獎項，即日起至2021年8月6日接受報名。

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記者：朱悅瀅

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