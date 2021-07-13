【疫苗接種】醫健通優化 手機應用程式可展示針卡QR code 16歲以下人士亦可參與醫健通

香港疫苗接種率顯著上升，為方便市民保存疫苗接種紀錄，政府醫健通和eHealth手機程式功能作出進一步優化，當中包括簡化十六歲以下人士參與醫健通流程和透過醫健通eHealth手機程式出示新冠疫苗接種紀錄二維碼，以便利市民使用。

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食物及衞生局發言人表示，在參加者知情同意下，疫苗接種及醫療紀錄可讓公營和私營醫護機構雙向互通，有助加強政府的藥物監察警示系統，進一步確保疫苗的安全性。發言人又呼籲市民積極善用醫健通。

現時，16歲以下人士現可透過新冠疫苗接種計劃更便捷地參加醫健通。家長或監護人只需於網上為16歲以下人士遞交醫健通申請，並於子女接種疫苗時出示申請確認書列印本及子女的身分證明文件正本，便可以成功參加醫健通。家長更可於醫健通eHealth手機程式查閲子女的新冠疫苗接種紀錄。另外，自7月8日起，市民進入規定須完成接種新冠疫苗的餐飲業務處所或表列處所，可使用醫健通eHealth手機程式出示其新冠疫苗接種紀錄二維碼。有關流動應用程式可支援iOS、Android及華為的流動裝置，所建立的疫苗接種紀錄二維碼亦符合相關的認證規格和保安及私隱要求。政府向餐飲業務處所和表列處所提供的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式亦能夠讀取有關二維碼。

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政府除了提供紙本紀錄外，市民的新冠疫苗接種紀錄亦會以電子方式儲存。現時，除了透過政府資訊科技總監辦公室建立的網站，市民亦可參加醫健通，透過醫健通eHealth手機程式以電子方式查閱新冠疫苗接種紀錄，並下載有關紀錄作醫療和其他社區用途。



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責任編輯：羅浩濂