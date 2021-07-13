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【順豐控股】順豐預告上半年盈利跌78%至83% 第二季業績按季好轉

股市 20:27 2021/07/13

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順豐控股預告上半年純利跌最多83%。

順豐控股（深：002352）今年首季意外錄得虧損，曾經拖累股價連續兩日跌停。順豐最新披露，預計上半年純利介乎6.4億至8.3億元（人民幣，下同），較去年同期下降78%至83%，主要受首季度虧損拖累。順豐今年第一季錄得虧損9.89億元，第二季度轉錄盈利，預計介乎16.29億至18.19億元。

順豐稱，公司加速多元業務板塊的市場開拓及網絡資源投入，包括中轉場地及自動化設備、干支線運力等，以緩解前期產能瓶頸並支撐各項業務未來快速發展，該等投入導致公司成本階段性承壓，同時經濟型快遞產品增長較快，一定程度影響整體毛利率。

順豐意外盈警虧損11億【下一頁】

不過順豐指，在第二季度生鮮時令旺季助推下，盈利性較好的時效快遞業務量按季回升，第二季度業績按季好轉。

順豐今年上半年扣除非經常性損益的淨虧損介乎4億至5.3億元，其中第一季度虧損11.3億元，第二季度盈利6億至7.3億元。

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編輯：陳健婷

A股 傳統經濟股 業績公布 順豐控股（深：002352）

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