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【教主Anson Lo】廣告商新寵兒Anson Lo到恒基藝里坊「打卡」 下一步成樓盤代言人?

理財智慧 20:21 2021/07/13

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人氣男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）一向有大批「神徙」粉絲，他主演的電視劇《大叔的愛》於本月上演，於早前迎來26歲生日的他，粉絲們為他展開連串生日應援，再加上近日有新歌推出，令Anson Lo的人氣更急升，他也成為各廣告商的新寵兒，最近接下的廣告多不勝數，遍佈奢侈服裝品牌、隱型眼鏡、化妝品、健康食品，甚至牙刷等。

 

一click睇Anson Lo靚相:

    點擊圖片放大
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    +9


今天Anson Lo於社交媒體發文，發布了兩張於壁畫前「打卡」的照片，原來這攝靚相就是於恒地（00012）旗下住宅項目、西營盤藝里坊拍攝。其後恒地也有在社交媒體中轉戴Anson Lo的貼文。

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為將港島西新與舊、中與西、藝術與生活完美揉合，恒地特地邀請17位本地及國際知名藝術家，以不同創意、筆觸及風格，在西營盤藝里坊戶外牆身、街道甚至梯級等，創作了創作26幅大型壁畫，以Urban Art打造全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區─「ARTLANE 藝里坊」。

是次藝里坊得到Anson Lo「加持」前往打卡，相信此處很快將引來一眾「神徙」前來打卡，未知恒地未來是否有打算邀請Anson Lo成為樓盤的之代言人?大家不妨拭目以待。

【素食趨勢】大家樂追上素食潮流 推招牌焗素豬扒飯 冀品牌更年輕化，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

盧瀚霆 Mirror 恒基 文娛藝術 西營盤

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