【互聯網監管】新加坡銀行：網絡安全監管影響至少持續一個季度　不建議「撈底」科技股

▲ 新加坡銀行：網絡安全監管至少持續一個季度 不建議「撈底」科技股

中國加大對互聯網企業的監管，新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，監管層面延伸至網絡至數據安全，料對投資情緒影響或持續至少一個季度，而且對科企的未來營運及盈利增長未明，暫不建議「撈底」科技股。

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中國網信辦上周六出台《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，擬要求擁有超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市時，必須向相關機構申報有關網絡安全的審查。霍慧敏認為，100萬的分界線低，意味大部份以致全部互聯網公司或會受到審查，市場希望未來相關遊戲規則可有更多指引出台，皆因涉及互聯網公司的往後收入及盈利增長，料相類似政策市場仍需時消化。

她指，參考早前反壟斷的調查，對個別龍頭公司的調查及監管進程較快，差不多要一至兩季度才有明顯的方向出現，料是次在網絡安全監管至少需要一個季度，同時，投資界更關注於業績期時，科企如何應變及符合新的要求。

受累監管問題，霍慧敏指，科企今年的盈利增長已下調逾20%，參考彭博數據，市場預期明年的盈利增長達35%，料將有機會要調整。她續指，就算互聯網龍頭的估值相對較低，但看不到機構投資者有衝動加倉的情況，故不建議「撈底」。

恒指未來12個月基本情境目標價為30100點

對於港股走勢，霍慧敏預期，恒指將會維持區間上落格局，投資者留意中期業績時成本上漲及監管對利潤的影響，恒指未來12個月的基本情境目標價為30100點，最熊及最牛情境的目標價分別為27700點及32700點。綜合上述因素，相對H股，她現較為看好A股。

投資上，霍慧敏指，短綫市場波動，宜吸納盈利增長明顯及現金流能見度高的板塊，例如物業管理及電訊龍頭。長綫方面，十四五計劃仍在起步階段，碳排放及碳中和的支持政策陸續出台，尤其是新能源方面，看好相關概念的板塊，另外，亦看好工業升級、半導體的股票，以及受惠內循環的內需股。

對於中資消費股，她指，如體育用品股等的盈利增長強勁，並有上調空間，故能支持相關估值上升，後市宜留意業績指引，消費股的盈利增長預期會否持續進取。不過，她提醒，內地房地產新開工量放緩，料拖累未來落成量，對其敏感的行業如家電及家品企業或有影響。

英倫銀行決定取消今年初要求銀行就股東資本回饋的特別限制。霍慧敏相信，香港兼英國上市的大型銀行將會受惠，市場將特別留意在業績期時公布的派息及回購的政策。

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編輯：袁諾曦