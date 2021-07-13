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【新冠肺炎】世衞：Delta變種將全球的主流新冠病毒

環球政經 20:11 2021/07/13

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世界衛生組織總幹事Tedros Adhanom Ghebreyesus出席記者會時表示，在印度出現現Delta新冠變種病毒正在全球極速地傳播，令確診數字及死亡人數急增，甚至在超過104個國家或地區出現Delta變種。他預料，這個變種病毒將會成為全球流行的主要新冠病毒。

YouTube Shorts 正式進駐香港市場 用戶最長可拍攝60秒短片：【下一頁

由上周起，全球新冠確診病例連續第4周增加，死亡病例在連續10周下降後再次反彈；譚德塞再次呼籲推動全球疫苗公平分配，並強調疫苗是應對病毒的有力武器。

法國將推健康通行證　強制醫護接種疫苗：【下一頁

世衛（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）周一（12日）表示，有報告指已接種新冠疫苗人士亦會感染新冠病毒，特別是Delta變種，其中大部分都屬於輕微症狀或無症狀感染者。瓦米納坦續指，由於部分國家新冠疫苗接種率低，加上Delta變種病毒肆虐，導致那些地區的民眾染疫住院率上升。

 

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責任編輯：潘曉豐

譚德塞 經濟 印度

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