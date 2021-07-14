【台灣有樂@iM網欄】防疫不鬆懈 期待「全解封」的一天來臨

今天是2021年7月12日，目前台灣的防疫三級警戒仍然維持。這次防疫三級警戒維持了將近兩個月的時間，到明天終於迎來「微解封」。這個消息是上個星期經由媒體發放，馬上引起很多台灣民眾的關注。在各個社交平台，更出現洗版式的轉貼及討論。畢竟大家都被困久了，所以大家都非常期待這次的「微解封」。

延伸閱讀：【台灣有樂@iM網欄】計劃趕不上變化 扭轉心態以正能量面對疫境

「微解封」，其實是把某部份的驚戒措施稍作鬆綁，但是防疫警戒並沒有降級，仍然維持防疫三級警戒至7月26日，所以那些在戶外必須戴口罩、限制人群聚集等措施仍然生效。但因為有某些經營場所在今次的微解封獲得鬆綁，所以台灣的中央疫情指揮中心早前就公布那些被鬆綁的場所，當中有些跟我也是相關的，例如劇組拍攝在今次就獲得放寬，但就有詳細列明條件，例如演員除了化妝和演出，其餘時間都必須佩戴口罩，其他工作人員必須全程佩戴口罩等等。看到這個消息我是有點期待的，希望之前被延遲的電影拍攝可以盡快開拍。

▼ 點擊圖片放大

至於場地方面，有些場地在今次的未解封獲得鬆綁。例如美術館、電影院、表演場館等等。但是非常有趣地，雖然表演場館有被放寬，但就有註明「無觀眾」，大家能想得出一個無觀眾的表演場地用來幹嗎？有什麼意義？其實開放表演場地，是可以讓表演團體得以在場地進行排練，以及利用互聯網作線上演出，使觀眾就算不能入場，也能透過網路觀賞表演單位用心籌備多時的表現。

延伸閱讀：【台灣有樂@iM網欄】放鬆心情 從疫情中找回自己的生活

當然，微解封就是微解封，並不是全解封，所以當中還是有很多場所仍然禁止在這個防疫三級驚戒期間經營，當公布那些場所仍然不得經營時，我才了解到某些場所的官方專有名詞是這麼有趣的，例如大家都熟悉的卡拉OK，在台灣的官方名詞叫「視聽歌唱場所」。有些更是看到官方名稱卻想不到實際是什麼場所，例如「資訊休閒場所」，原來是只網吧吧。還有一個「自助選物販賣經營場所」，名字又長又複雜，原來是近幾年台灣非常多的「夾公仔機店」。真的是每天看疫情指揮中心新聞直播，每天都能學習新知識，也便自己更懂得台灣文化。

明天就是首天微解封，其實我自己是有點擔心的，畢竟有些措施真的放鬆了，會讓某些地方的人群變多，自然提高了全部和感染的風險。也可能有見及此，雖然中央宣布放寬，但是很多是政府為了確保防疫成效，都不敢跟隨每一項鬆綁措施。例如原本宣布餐廳在一定的條件下客人可以內用，但是很多市政府就宣佈該市仍然維持餐廳禁止內用只限外賣。其實我自己個人亦都是偏向先禁止餐廳內用及開放某一些場所，但希望台灣政府今次放寬是有把握，亦都希望疫情可以盡快被壓制下來。今天下午看新聞報道時，新聞直播有提及一位專家說什麼時候能夠全面解封，就是當你去看醫生時，醫生問你打疫苗了嗎？而大部份的人答案都是「有」，在那個時候應該就可以解封了。相信到那個時候還需要一段時間，希望大家加油，我亦期待有一天「全解封」的來臨。