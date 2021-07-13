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【搜游食誌@iM網欄】西班牙小餐館 享受午餐樂趣

名人薈萃 19:47 2021/07/13

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食物帶來的治癒感不單是飽餐一頓的痛快，有人享受烹飪過程、有人享受與人分享的時刻，皆是食物的潤澤、色彩、香氣、味道都讓人的五官六感產生共鳴感覺，無論您是否愛食，食物都會對不同享用人，產生一份自然反應。

圖1 : 這個湯可有叫您精神大為一振！

 

在佐敦柯士甸道附近的各大小街道，各式餐廳都多不勝數，只是沒有想到愈偏僻愈精彩！其中Chesla這家西班牙小餐館，隱藏於服務式公寓的4樓，被他的燈箱海報吸引，園林景色下，一盆海鮮燉飯，猶如多年前與家人在巴塞隆拿海灘邊上小餐館，食著一口一口海鮮燉飯的情景。

圖2: 小露台帶著鬧市中的閑逸，週末放鬆的好地方

 

一家小店，但看得出經營者有用心去打理，20多位座位，滿載「綠」色元素，甫踏足出電梯，心和眼都舒坦不已，小露臺放著盆栽植物，店內裝璜亦呼應植物元素的點綴，簡單舒適，舒了我早上工作那一口鬱悶。

圖3:清爽可口又美味的吞拿魚沙律伴油醋。

 

當天只有三枱客人，青年人爽朗的笑聲，將陰沉沉的天氣劃破了，氣氛也增添輕鬆愉悦感。翻閱餐牌，有6款選擇，直覺上告訴我Chesla的燉飯應該不會讓我失望，暫且放下多年前的心結！

圖4 : 鮮嫩海鮮伴上粒粒圓米金黃飽滿掛汁

 

猶記年前有一家定位高級的西餐廳，因我要求退單所餐點的松露牛肝菌燉飯，經理竟然給我這個解釋而不接受退單，「廚師是可以達至Al Dente的生夾熟燉飯技巧，只是好多客人往往因飯不是全熟透而要求退换，所以现在全部煮熟透至靡爛。」簡直令我失笑兼無言！中上定位的餐飲團隊，竟然將錯失怪在食客不懂得食而扭曲真正的食物演繹方法；自此我甚少在香港點Risotto，免得一肚子氣。

圖5 : Alessi百年企業是由堅持走向完美的經典品牌。

其實「工欲善其事，必先利其器」是硬道理，燉飯的米是源自意大利米蘭北部極寒又乾的地區，不可能用傳統中國人的煮飯方式，是邊煮邊加上湯，使圓梗米，一點一點吸收汁料，滲入米芯而出現熟而不爛，有熟夾生的特別口感。難怪Alessi於90年代花了8年長的時間邀請德國著名建築師Richard Sapper聯同意大利、法國10位當時已經是評為米芝蓮星級餐廳主廚們，共同研發一系列的經典銅鍋，如何使他們的招牌菜式，發揮得淋漓盡致？Alessi百年企業就是力求完美，意大利的殿堂級設計品牌，有著那份對烹飪美學的堅持，才會克服種種生產工藝的困難，完成這Cintura系列，至今仍是每位廚師對食物出品有所堅持、要求的至愛首選！

圖6 ： Tiffany Blue的色調令這杯餐後咖啡更怡人、醒神。

 

是日午餐甚滿意，先來蕃茄濃湯，惜偏甜；再來清爽甜香的沙律菜伴油醋，配上吞拿魚，輕盈又不膩，吞拿魚雖然是解凍品，慢煮後略烘火，中間那部分仍是香軟不死實。海鮮燉飯用上新鮮的鮮魷魚、海蝦、青口，鮮味十足，燉飯的米飽滿掛汁而不過量如泡飯，最開心是吃到起碼有Al Dente質感的Risotto，雖不至上乘烹調，扎實的基本功及堅持菜式的宗旨，猶勝一切華而不實的擺盤！

作者_倪小姿簡介：
做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！


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