書展明起開鑼　已接種疫苗人士可免費入場

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第31屆香港書展將於明起（14日）開鑼，至7月20日。今屆書展繼續於香港會議展覽中心舉行，今屆書展年度主題為「心靈勵志」，並以「從香港閱讀世界—洗滌心靈 鼓舞人生 再啟航」點題，鼓勵大眾透過閱讀心靈勵志作品及參與各類文化活動，培養正面生活態度。

貿發局指，已接種疫苗的參觀人士，可從香港書展參展商獲各項優惠，包括購物折扣、現金優惠券、贈送書籍及禮品等。另外，大會亦會送出35,000個書展免費入場名額予已接種疫苗(一劑或以上均可)的市民。

此外，為鼓勵大家於非繁忙時段入場，參觀人士只需在書展期間中午12時前出示2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄(包括儲存在「智方便」或「醫健通」或「安心出行」等手機應用程式的電子針卡或紙本針卡)，便可在會場的特別通道即時免費入場，名額有限，先到先得，有關詳情可於官網留意。

日期 名額 7月14及15日 每日10,000個 7月16至20日 每日3,000個

書展詳情：

日期 2021年7月14至20日 (周三至周二) 時間 7月14、15日 上午10時至晚上10時（一樓及三樓展館） 7月16、17日 上午10時至午夜12時（一樓展館）；上午10時至晚上11時（三樓展館） 7月18、19日 上午10時至晚上10時（一樓及三樓展館） 7月14至19日 上午10時至晚上8時（五樓展館） 7月20日 上午9時至下午5時 地點 香港會議展覽中心 票價 成人 港幣 25 元 小童 港幣 10 元 （適用於小學生 /身高 1.22 米或以下兒童） * 3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場 購票方法 書展門票於全線快達票公開發售。電子入場券於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、Circle K便利店及八達通手機應用程式有售。





票務優惠 上午進場票︰港幣 10 元 （成人和小童同價，每天中午 12 時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

晚間進場票: 港幣10 元 （成人和小童同價，晚上7時後進場），7月14、 15、18及19日（適用於星期三、四、日以及一），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

免費進場特別優惠：凡以正價 （成人港幣25元、小童港幣10元） 購買 7 月 14或 15日香港書展門票人士，可憑現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次:

1)7月16-18日 （星期五至日）晚上7時後

2)7月19日 （星期一） 晚上7時後

此優惠不適用於其他門票 （包括上午進場票、晚間進場票、優惠進場票、貴賓進場票，以及贈券）

超級書迷證：港幣80元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。



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責任編輯：黎淑雯