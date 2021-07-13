【新股IPO】中概股風暴 字節跳動傳仍未放棄上市計劃　

國家網信辦於周六就《網絡安全審查辦法》修訂草案展開公眾諮詢，草案要求掌握超過100萬用戶個人信息的運營者，赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。此舉讓外界擔心中概股的前景，尤其滴滴出行上周被迫下架，無疑是對中概股帶來一定衝擊，同時外界亦更關心盛傳上市多時抖音母公司字節跳動，到底還會否到美國上市呢?

【中概股風波】網信辦：用戶信息超百萬運營者 國外上市須安全審查，見【下一頁】

近日就有消息指字節跳動擬無限期擱置海外上市計劃，據《華爾街日報》稍早前報道指字節跳動已因應中國政府要求公司集中處理數據安全風險，擬無限期擱置海外上市計劃。

監管機構重拳出擊 四大中概股本周瀉逾半成，見【下一頁】

不過今日再有外電引述消息人士指字節跳動沒有擱置上市計劃，只是目前尚未決定上市時間。但對於有關上市傳聞，字節跳動一如概往表示不予置評。據了解，字節跳動一向有就數據安全等議題，定期與內地監管官員會面。今年3月公司曾與官員會面，討論有關數據安全的問題，惟公司創辦人張一嗚未有出席該次會面。

到底字節跳動最終會否上市始終是個謎！

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記者：張以正