伊拉克醫院新冠隔離病房大火 超過60人死（有片）

▲ 伊拉克一間醫院專門接收新冠肺炎患者的隔離病房發生大火，造成超過60人死亡及多人受傷。

伊拉克一間醫院專門接收新冠肺炎患者的隔離病房發生大火，造成超過60人死亡及多人受傷。有遇難者家屬不滿醫院發生火災，於醫院外抗議並和警方爆發衝突。

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涉事醫院位於伊拉克南部城市Nasiriya，醫院隔離病房周一（12日）晚上發生大火。路透社引述一名醫院保安指，聽到新冠患者隔離病房内傳出爆炸聲響，其後火勢迅速蔓延。

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據悉，隔離病房是於3個月前落成，約有70張床位。而火災發生時，病房内最少有63名患者。伊拉克官方媒體指，火災造成超過60人死亡及接近70人受傷。

當地衛生部門發言人扎米利（Haydar al-Zamili）表示，火災中不少遇難者是死於燒傷。當局憂慮仍有大量人被困於火災現場，仍在加緊搜救。

外媒引述一名現場警員指，警方初步認為火災起因，很可能是因為病房内的氧氣樽發生爆炸。但具體起因仍有待調查，而伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）已下令拘捕醫院院長。

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伊拉克首都巴格達一間醫院，今年4月因一個氧氣樽爆炸發生火災。事件造成最少82人死亡及110受傷，時任衛生部長塔米米（Hassan al-Tamimi）事後請辭。

新冠疫情為當地醫療系統帶來沉重壓力，醫院因投資不足、政治形勢及基建落後等因素而不時發生意外。是次醫院發生火災令遇難者家屬深感憤怒，他們聚集在醫院門外示威及與警方發生衝突，更縱火焚毀兩輛警車。

責任編輯：鄭錦玲