【置業故事】上車客鎖定得寶花園　睇樓到入市只花一小時　481萬開心做業主

樓價有望季內破頂，買家也加快入市，有買家睇樓僅一小時，即決定入市。美聯物業黃家明說，九龍灣得寶花園D座中層04室，實用面積265平方呎，開放式間隔，內櫳企理，見價錢合理、及擁有時尚裝修，即吸引同區客承接自用，單位最終以481萬元易手，實用呎價約18,151元。代理續說，據了解，買家睇好樓市，擔心遲買更貴，故睇樓僅一小時，即決定入市。

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資料顯示，原業主於2012年11月以252萬元購入上址，持貨近9年，現帳面獲利229萬元，物業期內升值約91%。

事寶上，得寶花園入門門檻低，即使近期市旺，也有500萬元以下的放盤。值得留意的是，屋苑最大賣點是交通方便，除了鄰近九龍灣地鐵站，附近亦有巴士和小巴。此外，屋苑基座設商場，又毗鄰淘大商場及德福廣場，生活配套一應俱全。不過，屋苑早於1984年開始入伙，樓齡偏高，要留意維修問題，而且單位面積偏細，另有大窗台。

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