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【新股IPO】GOGOX獲新一輪融資　計劃本季遞交上市申請

新經濟追蹤 18:55 2021/07/13

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亞洲領先的科技物流平台GOGOX宣佈完成由交銀國際（3329.HK）聯合數碼港投資創業基金（CMF）共同領投近億美元的新一輪融資。此前曾報道，公司計劃在港上市，最快本季遞交上市申請，集資規劃達4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。

截至目前，GOGOX已吸引包括58同城、阿里巴巴、菜鳥、華新、前海基金等多間著名戰略和財務投資者支持。該輪融資將協助GOGOX在各個市場進行策略性投資，加速業務拓展和產品創新，繼續提升用戶體驗，推動同城物流的可持續發展。

GOGOX首席財務官胡剛表示，新一輪的融資將助公司加快業務發展的步伐，以領導者的角色為用戶提供可靠安全的服務，體現優良的企業管治。

公司於2013年成立，GOGOX為亞洲首個物流平台應用程式，致力以創新科技提供多樣化的物流服務。過去數年，GOGOX將業務從香港先後拓展至新加坡、台灣、南韓、印度及越南，並於2017年8月與58速運的合併。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

記者：謝卓榮

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