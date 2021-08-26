▲ 【新股IPO】GOGOX擬最快本周遞交上市申請 集資至少31億

亞洲領先的科技物流平台GOGOX（前稱GOGOVAN）擬第三季來港上市。外電引述消息指，GOGOX計劃最快本周向聯交所遞交上市申請，集資約4億至5億美元（約31.14億至38.92億港元）。據指，中金、農銀國際、瑞銀及交銀國際共同推進上市事宜。

GOGOX此前宣佈完成由交銀國際 （03329） 聯合數碼港投資創業基金（CMF）共同領投近億美元的新一輪融資。

截至目前，GOGOX已吸引包括58同城（美：WUBA）、阿里巴巴 （09988） 、菜鳥、華新、前海基金等多間著名戰略和財務投資者支持。該輪融資將協助GogoX在各個市場進行策略性投資，加速業務拓展和產品創新，繼續提升用戶體驗，推動同城物流的可持續發展。

GOGOX首席財務官胡剛表示，新一輪的融資將助公司加快業務發展的步伐，以領導者的角色為用戶提供可靠安全的服務，體現優良的企業管治。

公司於2013年成立，GOGOX為亞洲首個物流平台應用程式，致力以創新科技提供多樣化的物流服務。過去數年，GOGOX將業務從香港先後拓展至新加坡、台灣、南韓、印度及越南，並於2017年8月與58速運的合併。

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記者：謝卓榮

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