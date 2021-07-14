  • 32°C
香港時間 : 2021714日 (三) 11:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國人放生金魚累事 危及明尼蘇達州生態

環球社會熱點 10:05 2021/07/14

分享：

美國明尼蘇達州一個小鎮市政府近日在Twitter發文，促請不要再把寵物金魚在當地湖泊放生，因為一眾金魚放生後生長速度飛快，憂慮情況如果持續，將會危害當地湖泊的生態環境。

【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口 【下一頁】

明仁上皇退位後首度刊文 發現兩種新鰕虎魚 【下一頁】

明尼蘇達州的小鎮伯恩斯維爾（Burnsville）市政府近日發文，要求民眾停止把寵物金魚放生到當地的湖泊及池塘中。文中更附上數張照片，可見放生的金魚體型龐大，市政府指巨型金魚翻搗水底沉積物及無根植物，嚴重影響水質。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

伯恩斯維爾市政府及後解釋，早前與鄰近的蘋果谷（Apple Valley）及水質處理公司Carp Solution合作，調查凱勒湖（Keller Lake）的外來金魚及其他魚類族群。

調查後發現，近年湖中劇增是來因為不少民眾把寵物金魚放生所致，才發文勸阻民眾繼續，並促請民眾另尋方法代替放生。

明尼蘇達州自然資源部門建議，少數金魚對當地水體如湖泊的傷害其實不少，呼籲民眾不要肆意放生金魚。不過，亦有網民聲稱，曾目睹有禿鷹獵捕金魚，認為情況可能由自然界改善。

責任編輯：吳漢培

相關文章

澳洲470條鯨魚擱淺近300條死亡 破1935年記錄
2020/09/23
澳洲470條鯨魚擱淺近300條死亡 破1935年記錄

你可能感興趣

澳洲470條鯨魚擱淺近300條死亡 破1935年記錄
13:40 2020/09/23
澳洲470條鯨魚擱淺近300條死亡 破1935年記錄
明尼蘇達 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間11:00）

下一篇文章

【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【亞裔歧視】白人女子涉襲6歲韓裔童被捕 曾大叫「中國」
【亞裔歧視】白人女子涉襲6歲韓裔童被捕 曾大叫「中國」
【強生疫苗】百人接種後現罕見副作用 美FDA增警告
【強生疫苗】百人接種後現罕見副作用 美FDA增警告
【英國疫情】單日再增逾3.4萬確診 連續6日破3萬感染
【英國疫情】單日再增逾3.4萬確診 連續6日破3萬感染
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成
【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間10:00）
【馬來西亞疫情】逾200員工確診 疫苗接種中心緊急關閉
【馬來西亞疫情】逾200員工確診 疫苗接種中心緊急關閉