美國人放生金魚累事 危及明尼蘇達州生態

美國明尼蘇達州一個小鎮市政府近日在Twitter發文，促請不要再把寵物金魚在當地湖泊放生，因為一眾金魚放生後生長速度飛快，憂慮情況如果持續，將會危害當地湖泊的生態環境。

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明尼蘇達州的小鎮伯恩斯維爾（Burnsville）市政府近日發文，要求民眾停止把寵物金魚放生到當地的湖泊及池塘中。文中更附上數張照片，可見放生的金魚體型龐大，市政府指巨型金魚翻搗水底沉積物及無根植物，嚴重影響水質。

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伯恩斯維爾市政府及後解釋，早前與鄰近的蘋果谷（Apple Valley）及水質處理公司Carp Solution合作，調查凱勒湖（Keller Lake）的外來金魚及其他魚類族群。

調查後發現，近年湖中劇增是來因為不少民眾把寵物金魚放生所致，才發文勸阻民眾繼續，並促請民眾另尋方法代替放生。

明尼蘇達州自然資源部門建議，少數金魚對當地水體如湖泊的傷害其實不少，呼籲民眾不要肆意放生金魚。不過，亦有網民聲稱，曾目睹有禿鷹獵捕金魚，認為情況可能由自然界改善。

責任編輯：吳漢培