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【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」

環球社會熱點 09:05 2021/07/14

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東京奧運本月23日正式開幕，國際奧委會主席巴赫與東京奧運組委會成員會面，發表公眾演講時，竟然將日本人說錯成中國人。事件經日本傳媒報道後，引來日本民眾口誅筆伐。

東京奧運閉門作賽失門票收入 保險未必賠足 【下一頁】

國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）周二（13日）與東京奧組委主席橋本聖子及行政總裁武藤敏郎會面，期間發表抵達日本後首次公眾演講。

巴赫向日本民眾保證，奧運會不會成為新冠病毒超級傳播事件，惟他當時將「日本人」（Japanese people）口誤稱為「中國人」（Chinese people）。雖然翻譯人員並未將口誤譯出，但巴赫的口誤內容已被日本媒體廣泛報道。

相關口誤引來日本民眾反感。有日本網民在Twitter上要求東京奧組委向IOC抗議，並質問橋本聖子當時為何保持沉默。亦有網民表示，明白西方人難以分辨中國人及日本人，但批評誤認奧運主辦國的行為十分不禮貌。

東京奧運首都圈場館閉門作賽 東京第4次進入緊急狀態（第二版） 【下一頁】

巴赫表示，IOC及東京奧組委擁有共同目標，為所有人舉辦一個安全的奧運會。雖然疫情爆發帶來無數挑戰，但IOC為舉行賽事作出最嚴格的防疫措施，巴赫希望日本民眾可以對今屆奧運感到有信心，並形容是次奧運會將為「有史以來準備最充分的」。

巴赫上周四（15日）抵達日本，過去幾日一直在酒店接受隔離。他周三（14日）將與日本首相菅義偉會面，周末訪問廣島。

責任編輯：李俊儀

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