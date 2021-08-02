【新股IPO】Lalamove已委聘上市負責行　轉至來港上市 　

中概股海外上市面臨中國監管部門嚴格監管，零氪科技、喜馬拉雅等據報已擱置赴美上市計劃。外電最新報道，Lalamove已委聘美林及高盛為上市負責行，並計劃來港上市，報道未有透露上市集資規模。

此前，外電曾報道Lalamove以美國保密形式提交上市申請，正考慮將其計劃的10億美元IPO轉移至香港。知情人士指，由於擔心中國監管機構提出的新規則帶來的不確定性，Lalamove正在權衡改變上市地點。

不過，Lalamove當時回應內媒查詢時，則否認有關傳聞。公司發言人回應指，Lalamove暫時未有具體的上市計劃和時間表，但表示公司將持續關注資本市場發展。

網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查【下一頁】

滴滴出行（美：DIDI）在美國上市後遭到中國的網絡安全審查，掀起中概股赴國外上市監管風暴。中國網信辦日前出台文件，規定掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須申報網絡安全審查。

Lalamove創立於2013年，在2014年將業務拓展至內地市場，以名稱「貨拉拉」營運。至今其在亞洲、拉丁美洲和美國等地超過20個市場展開業務，連接逾700萬用戶和70萬司機合作夥伴。去年12月，Lalamove完成5.15億美元融資，投資者包括紅杉中國、高瓴資本、順為資本，據報當時公司尋求80億美元估值。

（第三版新增﹕Lalamove委聘投行）

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編輯：陳健婷