英黑人球員遭網絡欺凌　Twitter及Facebook被斥縱容歧視言論

▲ Twitter及Facebook等社交媒體被譴責縱容用戶在平台上發布歧視言論。

英格蘭足球隊於日前歐洲國家盃的賽事中戰敗後，三名射失十二碼的黑人球員隨即在社交媒體上遭受網民辱罵，當中涉及種族歧視言論。Twitter及Facebook等牽涉在內的社交媒體因此被各界譴責，斥其縱容用戶在平台上發布歧視言論。

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英格蘭足球總會表示，社交媒體有責任阻止其用戶在公開平台上發表不良及歧視的言論。 他們應對曾發表歧視言論的用戶追究負責，如封鎖其帳戶及移除有關仇恨言論。該足球總會亦一度聯同其他體育團體短暫杯葛涉事的社交媒體。

英國文化大臣Oliver Dowden對此表示憤怒，稱英國政府正計劃推出網絡安全法。如科網公司未能阻止其社交媒體上流傳包括種族仇恨等不良言論，則有機會被罰款1800萬英鎊（約1億9400萬港元）。

面對各界一連串的譴責，Facebook表示他們已盡力移除其平台上所有針對英格蘭隊球員的種族歧視言論，並承諾會對違反規例的網民採取行動。

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責任編輯：陳泳如