【大行報告】花旗上調比亞迪A股目標價至299元人民幣　料中國新能源車滲透率年底達15%

▲ 花旗上調比亞迪A股目標價至299元人民幣 料中國新能源車滲透率年底達15%

花旗發表研究報告，預計比亞迪 （01211） 在7月及8月的新能源汽車出貨量將會達5萬及6萬輛，該數字在今年第四季會持續提升，預計全年新能源汽車銷售將達53.7萬輛。該行給予比亞迪A股「買入」評級，並將目標價由246元人民幣，提升至299元人民幣。

比亞迪今日收報234.2元，升0.5%，成交額達17.17億元。

花旗表示，由於新能源汽車受中國消費者歡迎，六月份新能源汽車的銷量造好，因此上調全年中國新能源汽車銷量預測，由原本的250萬輛，上升至280萬輛，新能源汽車滲透率今年年底將升至15%，2025年滲透率至35%。

該行表示，比亞迪仍然維持強勁的出貨量，預計該公司的市銷率（PS）估值將與蔚來（美：NIO）、小鵬（美：XPEV）以及理想（美：LI）保持一致。

另外，滙豐研究亦發表研究報告，預計新能源車的增長動力會更強，而比亞迪乘用車於五月份的銷量按年增54￥，跑贏同業增長表現，因此決定維持比亞迪港股「買入」評級，目標價由340元升至350元。

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記者：梁安琪