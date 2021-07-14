英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴

英國去年推出印花稅假期，寬免物業印花稅，並延期至今年6月尾結束，吸引不少英國民眾趁機置業，推動英國樓價急升，樓市交投為歷來最熾熱。惟有調查指，一半英國民眾在新冠肺炎疫情期間置業，事後卻感到後悔，多達92%受訪買家在初次睇樓時，沒有注意到房子問題，但最後仍購買物業。

印花稅假期結束 樓市交投即大減 【下一頁】

英國保險公司英傑華集團（Aviva）進行一項研究，訪問2,200位業主，包括500名在2020年3月至去年6月疫情期間購買物業的新業主。

調查結果顯示，於疫情期間置業的買家中，94%當時認為有迫切入市的需要，平均只用46分鐘審視未來新居。

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此外，有92%買家在初次參觀物業時未注意到房子問題，但最後仍購買物業。同時，一半於疫情期間置業的買家表示，對當時所同意的樓價感到後悔，相比2017年初之前購買物業的買家，只有12%對樓價感到後悔。

在疫情期間置業的買家中，23%認同當時購入物業的價錢高於賣方開價，較2019年同期增加15%。

樓價再創新高 2015年來增長最強6月 【下一頁】

調查亦指，34%「疫」市買家受印花稅假期刺激入市、32%則擔心錯過心儀房子而急於置業。另有30%受訪者表示，當時因為考慮置業時間過長，最終未能購買原本心儀物業。

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由於英國於疫情爆發初期，大部分住宅交投經已停頓。當重新開放住宅買賣時，受民眾生活形式改變、對有利在家工作的物業需求上升，加上希望遷移至近郊，或居住環境更寬闊等因素影響，當地樓市需求激增。當局推出印花稅寬免，進一步刺激物業需求，亦使英國樓價屢創新高。

責任編輯﹕郭麗明