【大行看法】瑞士百達資管料中國今年不再降準　未來10年全球央行將維持寬鬆政策

▲ 瑞士百達財富管理資深亞洲經濟學家陳東

人行宣布降準0.5個百分點，瑞士百達財富管理資深亞洲經濟學家陳東表示，是次降準令市場意外，但這反映決策者意識到中國經濟動力放緩，尤其是房地產方面的投資。但他認為，是次降準不是新一輪放寬的開始，貨幣政策開始由偏緊回歸至中性，不預期今年餘下時間會再降準。該行預期，今年中國經濟增長為9.2%，考慮到近期經濟數據具下行風險，次季經濟數據後，或對全年預測再作修定。

瑞銀汪濤：降準不代表貨幣政策大幅轉向，看【下一頁】

陳東又指，亞洲經濟的重要性很可能在未來10年進一步提高，預期在2031年以前，亞洲（日本除外）GDP的年均增長率將達4.2%，未來10年在全球GDP的比例更會增加。

瑞士百達資管與市場預期一樣，料美國聯儲局將會於今年第四季宣布減少買債，但該行預期，未來10年全球央行將維持寬鬆政策。陳東解釋，全球經濟系統要適應氣候變化，投資將加大，若要保持投資吸引力，則要有較低利率支持。另一方面，疫情爆發後，各國政府債務急升，或變成債務主導的局面，為免難以償還債務，利率不能太高。

市場短期對通脹過份憂慮

瑞士百達財富管理資產配置與宏觀研究主管戴卓鳴（Christophe Donay）認為，氣候變化將會是籠罩經濟和市場的最重要外部因素之一。由於這些因素將會融入至生產過程和消費模式中，以過渡至低碳經濟，它們將會帶來更高的第三方成本，預計於未來10年會導致主要經濟體每年通脹率上升10個基點 。該行提醒，未來通脹將會走高，經典的六四比例投資組合，即60%股票及40%債券，在通脹率較高的時候未必最理想。

不過，陳東指，市場對短期通脹過份憂慮，相信中國PPI已於5月見頂，預期美國通脹壓力較中國大，因當地通脹更多為消費需求推動，但生產端回復較慢。

料新興市場股票跑贏美股

投資方面，百達資管指，納入氣候因素後，料股票的回報預期大致每年降低約30個基點，新興市場股票的面對氣候風險較發達市場股票高，但受惠於強勁的經濟增長及穩定的股息，仍然預計新興市場股票在未來10年將帶來高達6.8%的年均回報。

該行預期，MSCI世界指數及美國股票在未來10年的年均回報率預測為5.7%，歐洲股票則為5.1%，而納斯達克指數或實現8.5%的年均回報率。

百達資管看好與氣候變化相關的主題，包括風能及太陽能，電器化（electrification）以及創新科技相關主題。

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編輯：袁諾曦