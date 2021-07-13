【東京奧運】閉門作賽失門票收入 保險未必賠足

東京奧運本月23日開幕，會於緊急狀態生效期間舉行。日本政府早前宣布東京奧運大部分賽事閉門作賽，損失數以十億計的門票收入。但由於東京奧組委去年因賽事延期一年而動用了大部分的保險賠償限額，料今次的損失難以獲得全額保險賠償。

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日本當局早前宣布，東京奧運位於東京都、神奈川縣、千葉縣及埼玉縣的首都圈比賽場館，屆時都不會開放給觀眾入場觀賽。閉門作賽賽事佔東奧整體賽事比例約96.5%。

大部分賽事都改為閉門作賽，日媒指本來高達900億日圓（約63.3億港元）的門票收入，將大跌至約數十億日圓。

東京奧組委去年12月曾透露，今屆東奧的成本高達154億美元（約1,201億港元）。門票收入暴跌無疑為日本政府帶來沉重的財政負擔。

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評級機構惠譽估計，東奧的保險費用達到25億美元（約195億港元）。而富瑞（Jefferies）分析師去年估計，東奧保險費用也有20億美元（約156億港元），包括電視轉播費和贊助費，另外更包括6億美元（約46.8億港元）的住宿費用。

路透社引述保險業消息人士估計，東京奧組委料已投保5億至8億美元（約39億至62.4億港元）購買活動取消保險，但相信保險公司不會就門票收入損失作全額賠償。

而且東奧去年宣布延期後，東京奧組委可能已動用大部分保單賠償限額，來承擔重新預訂酒店和體育場館等費用，現時的限額料無法彌補閉門作賽帶來的進一步經濟損失。

惠譽估計再保險公司或要承擔大部分賠償，因閉門作賽安排而面臨約3至4億美元（約23.4億至31.2億港元）的賠償，主要為住宿費及門票收入損失。

責任編輯：鄭錦玲