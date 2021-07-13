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【新冠疫情】世衛：北韓繼續0確診 檢測逾3萬人

環球社會熱點 18:14 2021/07/13

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北韓於新冠疫情爆發初期，已宣布無限期封關，外界無從得知當地疫情狀況。根據世界衛生組織（WHO）最新報告顯示，北韓為逾3萬民眾檢測後，並未發現感染個案。北韓官媒報道，當地學校嚴格遵守防疫措施。

俄羅斯數次贈北韓新冠疫苗 無收外界援助關設備事？ 【下一頁】

世衛周二（13日）發表最新報告顯示，截止7月1日，北韓累計檢測逾3.25萬名民眾，至今並未發現確診個案。北韓當局自上月25日至7月1日期間，為718名民眾作核酸測試，結果一律呈陰性。

北韓官媒《勞動新聞》報道，北韓中國邊境地區新義州一所高中老師，每天早上都會為課室通風換氣及消毒，夜晚下班前也會做好消毒工作，學生亦嚴格遵守防疫規定。《韓聯社》分析認為，從邊境地區學校依然照常上堂可見，北韓國內疫情傳播風險不高。

北韓未收到貨 怒斥部分國家搞新冠疫苗民族主義 【下一頁】

據悉，北韓於疫情傳播風險較高時，曾停止面授課堂，老師需以家訪方式授課。北韓中小學每年4月1日為開學日，今年需推遲至6月。北韓領袖金正恩上月底曾批評，負責防疫官員消息不作為。北韓已向世衛旗下的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）申請新冠疫苗，預料將獲得約200萬劑疫苗。

責任編輯：李俊儀

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