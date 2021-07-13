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【可持續發展】MSCI：全球上市公司年排放量仍然與2013年水平相若　呼籲加快氣候行動步伐

股市 18:00 2021/07/13

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MSCI發表最新MSCI季度淨零追踪報告指出，實現2015年《巴黎協定》中的1.5°C溫度控制目標，全球上市公司須加快氣候行動步伐，又認為資產擁有者透過重新配置資產有助全球減低氣候變化風險。

MSCI指出，全球上市公司年排放量未見有明顯的改進。據淨零追踪報告顯示，即使世界各國已齊心協力把氣候變化列為全球的重要議程，目前全球上市公司年排放量仍然與2013年排放量的水平相若，例如2015年的《巴黎協定》設定了將全球氣溫升幅控制在 2°C 以內的目標，並致力達到1.5°C以内的水平。

最快在2026年超過排放預算

報告指出，截至2021年5月底，上市公司合共每年直接排放的溫室氣體合共109億噸，若按照目前的排放量計，全球的上市公司最快在2026年將會超過排放預算。

報告續指，要維持超過1.5˚C的溫度控制臨界點，上市公司需要保持排放總量在614億噸二氧化碳當量。

MSCI董事長兼行政總裁Henry Fernandez表示，要成功實現淨零排放變革，有賴投資者、企業、金融中介機構和政策制定者攜手帶領世界走上可持續發展的未來之路。他續指，除了上市公司採取行動實現淨零排放外，資產擁有者亦需要重新配置資產，資産管理公司及銀行需更有效地投放資金，協助全球減低氣候變化風險。

MSCI全球ESG及氣候主管Remy Briand指出，若有企業與本身的承諾不符或表現滯後，在報告內無所遁形。

該份追踪報告是根據MSCI全球可投資市場指數（MSCI ACWI IMI）提供全球9300家上市公司的氣候變化進度的季度指標。

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記者：謝卓榮

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