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【新股IPO】騰盛博藥2137首日掛牌微升3.1% 一手帳面賺350元

股樓投資 18:31 2021/07/13

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本周新股市場好不熱鬧，因為有12隻股排隊掛牌，不過多新股上市不一定代表新股氣氛熱烈。今日掛牌的騰盛博藥（02137）算是近期新股較受注目，不過反應同樣一般。騰盛博藥股價低開3.8%報21.4元，最多曾跌8.8%至20.3元，全日高見23.75元，收市報22.95元，較招股價22.25元，升3.1%；成交6,736萬股，涉資15億元。以每手500股計，一手帳面賺350元。

【新股IPO】一文看清本周有邊12隻新股掛牌 騰盛、領悅、優趣匯、醫脈通、康聖環球等，見【下一頁】

騰盛博藥是次來港上市共發售1.1158億股，並引入了11個機構為基石投資者，合共認購5,302.75萬股。今次公開發售獲291倍超購，一手中籤率僅5%；並以招股上限定價，其招股範圍介乎21元至22.25元。

集資所得主要用作HBV功能性治癒項目、用作為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金、用作MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目、用作為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金等。上市聯席保薦人為大摩及瑞銀。

延伸閱讀：高盛重申九毛九「確信買入」名單　料新店開幕成短期催化劑，見【下一頁】

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騰盛是一家位於中國及美國仍未有盈利的生物科技公司，致力於促進中國及全球就重大傳染病如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染，以及其他具有重大公共衛生負擔的疾病如中樞神經系統(CNS)疾病的療法。

 

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記者：張以正

騰盛博藥—B（02137） IPO 港股

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